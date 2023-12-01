Şatafatlı hayata veda edecekler! Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin mal varlıklarına el konuldu

Şatafatlı hayatları ile gündeme gelen, sosyal medyada yaptıkları, "Kilom kadar altın isterim Tayyar Bey" paylaşımları ile dikkat çeken Özlem Öz Tayyar Öz çifti hakkında yeni gelişme yaşandı. Haklarında 4 farklı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışına çıkış yasağı konulan Öz çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu.

"Kilom kadar altın isterim Tayyar Bey" şeklindeki sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından diğer sosyal medya fenomenleri de radara girdi. Bunlardan birisi de tıpkı Polat çifti gibi şatafatlı ve lüks yaşamlarıyla dikkatleri üzerine çeken Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti oldu.

Güzellik merkezi sahibi olan Öz çifti hakkında geçtiğimiz günlerde 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılarak yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bir zamanlar sosyal medyada, "Tayyar Öz'den Özlem Öz'e 1 ton altın sözü. Kilom kadar altın isterim Tayyar Bey" paylaşımıyla dikkat çeken çift, ışıltılı günleri geride bırakmaya hazırlanıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tayyar Öz, Özlem Öz çiftinin taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Dilan Polat'ın 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" notuyla paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına da el konuldu.