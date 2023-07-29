Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Rafet El Roman, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Tuğba Altıntop ile evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı bulunan ünlü şarkıcı, uzun zamandır aşk yaşadığı ve adının Yasemin olduğu öğrenilen sevgilisiyle soluğu Turgutreis'te aldı.

İkili, konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

Baş başa özel locada vakit geçiren çift, uzun süre sohbet etti.

Bir ara kendilerini Bodrum'un serin sularına bırakan ile sevgilisi, ardından localarına geri döndü.

Gün boyu güneş banyosu yapan aşıkların o anları böyle görüntülendi.