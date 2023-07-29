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Rafet El Roman, Tatil Sezonunu Bodrum'da Açtı

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Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, sevgilisiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. İkili, konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Rafet El Roman, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Rafet El Roman, sevgilisiyle tatilde

Tuğba Altıntop ile evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı bulunan ünlü şarkıcı, uzun zamandır aşk yaşadığı ve adının Yasemin olduğu öğrenilen sevgilisiyle soluğu Turgutreis'te aldı.

Rafet El Roman, sevgilisiyle tatilde

İkili, konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

Rafet El Roman, sevgilisiyle tatilde

Baş başa özel locada vakit geçiren çift, uzun süre sohbet etti.

Bir ara kendilerini Bodrum'un serin sularına bırakan ile sevgilisi, ardından localarına geri döndü.

Rafet El Roman, sevgilisiyle tatilde

Gün boyu güneş banyosu yapan aşıkların o anları böyle görüntülendi.

Rafet El Roman, sevgilisiyle tatilde

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Volkan Özdemir Rafet El Roman Turgutreis Bodrum Magazin Haberler

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