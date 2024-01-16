Rafet El Roman Kimdir ?

Rafet Yaşdut veya sahne adıyla Rafet El Roman (d. 25 Ağustos 1968; Ömerbey, Uzunköprü, Edirne), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu. Yaşam öyküsü 1970 yılında ailesi Almanya'ya işçi olarak gittiğinde yedi yaşına kadar Uzunköprü Ömerbey köyünde anneannesi ile birlikte yaşadı. Birinci sınıfı köyde okuduktan sonra Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Öğrenimini Almanya’da tamamlayan Rafet El Roman, on altı yaşında şarkı sözleri yazıp beste ya