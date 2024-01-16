Rafet El Roman Haberleri
Rafet El Roman Biyografisi
Rafet El Roman Kimdir ?
Değişimiyle beğenilmeyen Rafet El Roman'dan estetik itirafı Botoks yaptırdım, pişmanım
Esenyurt Belediyesi 30 Ağustos Zaferi'ni Rafet El Roman konseriyle kutladı
Kısırlaştırma ameliyatı olan Rafet El Roman'dan eleştirilere cevap: Erkeklerin sorumluluk alması lazım
24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenen Rafet El Roman'dan çapkınlık isyanı: Bırakın da biraz çapkınlığın olsun
Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman'dan hayranlarını sevindirecek haber: Ortak bir çalışma yapacağız
Rafet El Roman helva şenliğinde Rumeli Türklerine unutulmaz bir gece yaşattı
Üsküdar'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, İlyas Yalçıntaş ve Rafet El Roman ile yaşandı
Son dakika haber | 68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali
Rafet El Roman'ın babası İsmail Yaşdut, Tekirdağ'da son yolculuğa uğurlandı
Temizleme çubuğunu kulağında unuttuğu için zarı patlayan Tuğba Altıntop, bugün ameliyat olacak
Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney hayatı ve biyografisi! Yusuf Güney kaç yaşında, nereli?
Rafet El Roman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Rafet El Roman şarkıları nedir?
Rafet El Roman Tuğba Altıntop ne zaman evlendi? Rafet El Roman Tuğba Altıntop kızları! Rafet El Roman Tuğba Altıntop neden ayrıldı?