Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la tatil pozunu paylaştı! Partneri Kaan Urgancıoğlu'ndan yorum gecikmedi: Sette bekliyoruz

Sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danimarka'ya tatile giden güzel oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından romantik karelerini paylaştı. Yargı dizisindeki partnerinin pozlarına sessiz kalamayan Kaan Urgancıoğlu ise "Paylaşımlar güzel ama sette bekliyoruz" yorumunu yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için Danimarka'ya gitti. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik pozlarını paylaşan Pınar Deniz'e rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'ndan yorum gecikmedi.

"PAYLAŞIMLAR GÜZEL AMA SETTE BEKLİYORUZ"

2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatilinden kareleri paylaşan Pınar Deniz, "Anı biriktirmek ne güzel şey" notunu ekledi. Oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına Yargı dizisinin rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'ndan yorum gecikmedi. Dizi çekimlerinin devam ettiğini hatırlatan Urgancıoğlu, "Paylaşımlar güzel ama sette bekliyoruz" yorumunu yaptı.