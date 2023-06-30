Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğdu! Paylaştığı video sosyal medyayı karıştırdı

Nesrin Cavadzade"Üç Kuruş'ta" birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü birlikte yer aldıkları video ile kutladı. Cavadzade ünlü oyuncu için "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın" notunu düştü. Ancak ikilinin samimi anları akıllara "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu getirdi.

"SENİ ÇO SEVİYORUM"

Güzel oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğduğu fotoğraf ve videoları paylaşarak şu notu düştü; "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi."

SEVGİLİ SANDILAR

İkilinin samimi anlarının yer aldığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cavadzade'nin samimi paylaşımına takipçileri "Aşk mı yaşıyorsunuz?" "Sevgili misiniz?" yorumlarını yaptı. Videoada Bora Akkaş'ın da Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırması eleştirilerin hedefi oldu.

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Uraz Kaygılaroğlu konu hakkında açıklama yapmıştı. Uraz Kaygılaroğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bugün rol arkadaşım Nesrin Cavadzade'yle ilgili çıkan haberler tamamen asılsızdır, ilgilisinin bilgisine." ifadelerini kullanarak, 'aşk' iddialarını yalanlamıştı.