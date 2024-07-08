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Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması

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Merve Özbey, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Belde Belediyesi tarafından düzenlenen 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında anlaştığı konsere çıkmadı. Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Özbey'e zehir zemberek sözlerle yüklenerek "Şehri terk etti, böyle bir karar alması akıl tutulması" dedi. Özbey ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada sahnede kendisi için gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmadığını söyledi.

Güçlü sesi ve tarzıyla adından söz ettiren Merve Özbey, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Belde Belediyesi tarafından düzenlenen 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında vereceği konserine dakikalar kala çıkmadı. Kararıyla herkesi şaşkına çeviren Özbey'e en sert tepki Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi'den geldi.

"GÜVENLİK GEREKÇESİYLE SAHNEYE ÇIKMAYIP ŞEHRİ TERK ETTİ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımında konsere gelen vatandaşların mağdur olduğunu söyleyen Elbi, Merve Özbey'i hedef alarak şunları söyledi: "Karabiga Belediyesi olarak 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Merve Özbey konseri, şarkıcının 27 Kişilik Darbuka Ritim Grubunun sahne aldığı sahnede 'güvenlik' gerekçesini öne sürerek sahneye çıkmaması ve şehrimizi terk etmesi nedeniyle iptal olmuştur. Konserlerde sahne kurulumu organizasyon firması tarafından sağlanmaktadır. Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı ilk duyuruda Belediyemizi suçlamış ancak hatasının farkına vararak paylaşımını silip organizatör firmayı hedef göstermiştir. Sahnede görev alan kişiler ve halkımızın güvenliğini güvenlik güçlerimiz sağlamaktadır."

Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulmasıAhmet Elbi

"BÖYLE BİR KARAR ALMASI AKIL TUTULMASI, HALKIMIZA HAKSIZLIK"

"Karabiga gibi huzurun ve güvenin timsali şehrimizde şarkıcı Merve Özbey'in böyle bir karar almasını akıl tutulması olarak görüyor, konser alanını erken saatlerden itibaren dolduran ve saatlerce bekleyen, başta Karabigalı hemşehrilerimiz olmak üzere uzak yakın birçok yerden şehrimize misafir olan halkımıza yapılmış haksızlık olarak görüyoruz. Yaşattıkları ayıp nedeniyle halkımızdan özür diliyor, 7'den 77'ye alanı dolduran vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz."

Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması

MERVE ÖZBEY CEPHESİNDEN AÇIKLAMA: CİDDİ KAZALARA NEDEN OLABİLECEK EKSİKLİKLER VARDI

Elbi'nin açıklamalarının ardından avukat aracılığıyla cevap veren Merve Özbey, sahnenin tahta parçalarla kurulduğunu ve çoğu demirin de bantlanarak ayakta tutulduğunu ileri sürdü. Sahnedeki hasarlı bölgeleri videolarını paylaşarak konuyla ilgili açıklama yapan avukatlık bürosu ise şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz Merve Özbey hakkında akşamdan bu yana kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialar ve hakaretamiz konuşmalar nedeniyle işbu açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki, Müvekkil ekibi ile beraber, 06/07/2024 tarihinde Çanakkale Karabiga Belediye'sine ait sahnede, Alp Ajans Organizasyon Firması ile yapılan anlaşma gereğince açık hava konserine çıkmak üzere sabah saatlerinde konser alanına gelmiştir. Söz konusu konser başlamadan önce her konser öncesi olduğu gibi, Organizasyon firmasına gönderilmiş olan Teknik Şartnameye uyulup uyulmadığı konusunda müvekkilimizin teknik ekibi tarafından inceleme yapılmış, konser alanı gezilmiş ve konser sırasında çok ciddi kazalara neden olabilecek bir takım teknik eksiklikler tespit edilmiştir."

Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması

"KIRILMIŞ SÜTUNLAR KOLİ BANDIYLA YAPIŞTIRILMIŞ"

"Tüm ayrıntıları, fotoğraf ve video kaydı ile delillendirildiği üzere sahneyi ayakta tutan sütunlardan bir kısmının ahşaptan yapılmış, bir kısmının kırılmış olduğundan koli bandı ile yapıştırılmış, bir kısmının da, sütunlar birbirini ayakta tutabilsin diye yine koli bandı ile birbirlerine tutuşturulmuş vaziyette olduğu, elektrik kablolarının hiçbir güvenlik önlemi alınmaksızın gelişigüzel sahneden aşağı sarkıtılmış olduğu gibi sair aykırılıklara ilişkin görsellerden sadece birkaç tanesi ekte siz vatandaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır."

Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması

"SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN SAHNEYE ÇIKMADI"

"Müvekkilimiz tarafından söz konusu hususların giderilmesi ve muhtemel kaza ve faciaların önlenmesi adına gerek konser alanı yetkilileri gerekse de Organizasyon Firması ile iletişime geçilmiş, konserin sorunsuz şekilde geçirilebilmesi ve vatandaşlarımızın da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması adına konserden önce taahhüt edildiği hale getirilmesi, aksi takdirde toplum ve çalışanlarının sağlığını korumak maksadı ile sahneye çıkamayacağı belirtilmiştir.

Zira; müvekkilimiz yıllardır müzik sektöründe yer almakta olup sayısız konser organizasyonunda yer almış ve söz konusu organizasyon da dahil olmak üzere her organizasyondan önce organizasyon firmaları ile yapılan anlaşmalarda sahne ekibinin güvenliği yanı sıra konser alanına gelen tüm vatandaşların güvenliği gözetilerek Teknik Şartnameler organizasyon firmalarına iletilmiştir. İşbu duyuruya konu olan olayda da Teknik Şartnamede yer alan hususlar çok açık iken organizasyon firması ve ilgili idare ciddi ihlallerde bulunmuştur."

"BU MERVE ÖZBEY'İN İLK KONSERE ÇIKMAYIŞIDIR"

Bu minvalde son ana kadar var olan güvenlik açıklarının giderilerek, sorunsuz bir konser organizasyonu gerçekleşmesi adına yetkili kişilerle iletişime geçen müvekkilimiz, bu çabalarının karşılığını göremediğinden yaşanması muhtemel tüm tehlikelerin önüne geçmek ve kendisi dahil tüm ekibinin ve kendisini izlemeye gelen sevenlerinin can sağlığını gözetmek zorunda olduğundan konser alanından üzülerek ayrılmak zorunda kalmıştır ki bu kendisinin de ilk konsere çıkamayışıdır."

Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması

"HAKARET VE KARALAMALAR İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

"Tüm bu çabaya rağmen, dün akşamdan bu yana, bu noktaya kendi ayıp ve kusurları ile gelindiğini çok iyi bildiği halde suç bastırmaya çalışan, müvekkilin vücut bütünlüğüne ve sanatçı kimliğine varana kadar hakaret etmekten ve sözünü esirgemekten çekinmeyen, Organizasyon Firması görevlileri ve sair üçüncü kişilerin hesapları ekibimizce tek tek takip edilmekte, müvekkilimiz hakkındaki hakaret ve karalama niteliğindeki tüm beyanlar, açıklamalar ve paylaşımlar kapsamında; müvekkilin tüm yasal haklarının hukuki zeminde sonuna kadar savunulacağını, müvekkilimiz hakkında Türk Ceza Kanununa ve sair mevzuata aykırı şekilde sözler sarf eden tüm kişiler hakkında cezai ve mesleki kariyerine böyle hakaretamiz cümleler ve iftiralar ile zarar verilmesi konusunda da hukuki sürecin başlatılacağını siz değerli Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (11)

Düsünür:

Guvenligi saglamis olsaydiniz sahneye cikardi. Sutunlar her seyi anlatiyor. Dogru bir karar

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Ahmet null:

Bunlardan sanatcı diye bahsedilirse olan halka olur

25
75
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kimene :

Ay nolmuş acaba halka , tüh şarkı dinleyememişler , vah vahh. Sanatçı ve ekibi bantla yapıştırılmış molozlar altında kalsaydı halk daha mı mutlu olacaktı acaba.

yanıt13
yanıt1
SAMET TEMAS:

kolonları bantla yapıştırmışlar. bravo merve. faciayı önlemişler resmen.

80
1
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Metin Yalcin:

Belediyeler genelde sanatçıyı çıkartır konseri verdirir, parayı verene kadar sanatçıların ve organizatörlerin burnundan getirir, muhtemelen burada da aynı durum söz konusu para önceden ödenmedi ise belediyenin söyledikleri külliyen yalan olabilir ..

71
5
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Dağıstan:

Ya finansal sorun vardır ya da güvenlik eksiği. Kusurumuz yok diyorsanız ,açın davanızı adalet yerine getirir !

61
2
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mehmet arif inci:

Kusura bakmayın ama hak ediyorsunuz kardeşim , Ülkemizde Belediyeler sağolsun sanatçıların cebini doldurdunuz bi yerlerinin de kalkmasına sebep oldunuz . Halkın parasını bunlara dağıtıp durdunuz şimdi konser beğenmiyorlar . Belediyelerin konser verme yetkisi elinden alınsın ,Youtube'ye para kazanmak için atıyorlar şarkıları zaten canlı söylemiyorlar açın oradan karışık müzik halk coşsun her telden dinlemiş olurlar en azından .

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Erdem Sen:

insan hayatinin önemi..koli banti ile kolon mu yapistirilir:)yurdum insani dogru karar

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Cevap :

Ne idüğü belirsiz şarkıcıları sahne vermeye kalkarsanız olacağı bu.

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5
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sade vatandaş:

az kalsın bayanı eleştirecektim ama o görüntüleri görünce ona hak verdim bundan yaklaşık kırk beş sene önce babam yamalı seyyar kabloyla dükkanda tadilat yapıyordu kablo yerde su birikintisinden kaçak yapıp babamı çarptı o zaman bana bağırdığı anda anında kabloya asılırak hattan ayırdım o gündür bugündür kabloda çizik olsun seyyar olarak kullanmam kendi seyyar kablomu en kaliteli en kalın kablodan fişten pirizden kendim yaparım eve hazır seyyar kabloyu bedava verseler sokmam

2
0
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