MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla adından söz ettirdi

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Metin Yavuz, özel hayatıyla gündem oldu. Yarışmacının sık sık sevgisini dile getirdiği için merak konusu olan nişanlısı, güzelliği ve verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Metin Yavuz, özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Nişanlı olduğunu yarışmadan sonra evleneceğini söyleyen Yavuz'un nişanlısı Ecem Eseler merak konusu oldu.

SEVGİLİSİNİN POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

24 yaşında olan Metin Yavuz, 18 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlandı. Geçtiğimiz günlerde bir çekim için Kapadokya'ya giden ve bindiği balonda "Ecem, evlen benimle. Seni seviyorum" diyen Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla dikkat çekti. Güzelliğiyle göz kamaştıran Ecem Eseler'in paylaşımları da takipçilerinden tam not alıyor.