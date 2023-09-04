MasterChef Azize'nin değişimi izleyenleri şaşırttı! Görenler estetik mi yaptırdı diyor!

Masterchef All Star'da yer alan ve yedekler listesinden ana kadroya giren Azize Polat, sosyal medya platformlarında paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. MasterChef All Star'da MasterChef 2021 sezonundan çok farkı bir kimliğe bürünen MasterChef Azize'nin değişimi izleyenleri şaşırttı!

MASTERCHEF AZİZE ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Masterchef All Star yarışmasında yer alan Azize, değişimi ile beğeni topladı. Azize Polat'ın değişimi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Azize'nin estetik mi yaptırdı merak edildi. Ancak Azize konu ile ili henüz bir açıklama yapmadı.

AZİZE'NİN 2021 SEZONUNDAN GÖRÜNTÜLERİ

MASTERZHEF AZİZE'NİN ALL STAR SEZONUDAN GÖRÜNTÜLER VE PAYLAŞIMLAR

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

Azize Polat, 37 yaşında bir ev hanımı ve 5, 12, 16 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, Masterchef 2021'de yarışmıştı ve MasterChef Türkiye'ye üçüncü başvurmasında kabul edilmişti. Öne çıkan yarışmacı Adanalı olduğunu belirtti. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor. MasterChef Azize 2021 yılında yedeklerden ana kadroya girmeyi başarmıştı. 23 Temmuz Pazar günü yapılan yarışma sonrasında Azize Polat, Masterchef 2023 All Star'da yedeklerden ana kadroya girdi.

MASTERCHEF AZİZE HANGİ YIL YARIŞMIŞTI?

Azize Polat Masterchef 2021'de yarışmıştı ve sezonu 12. sırada tamamlamıştı.