Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

Adana’da bir diş kliniğinde çalışan kadının, hastaları nakit ödemeye yönlendirip kasadan para alarak yaklaşık 25 milyon lira dolandırdığı iddia edilirken, paraları çekmeceden alıp çantasına koyduğu anların güvenlik kameralarına yansıdığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Adana’da bir diş kliniğinde 20 yıldır sekreter ve muhasebeci olarak çalışan bir kadının, iş yerini yaklaşık 25 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Paraları çekmeceden alıp çantasına koyduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Olay, bir müşterinin yaptığı ödemenin muhasebe kayıtlarıyla uyuşmaması üzerine ortaya çıktı. Şüphelenen klinik yönetimi, güvenlik kameralarını geriye dönük inceledi. İncelemelerde çalışan R.Ç.’nin kasadan gizlice para aldığı ve çantasına koyduğu tespit edildi.

NAKİT ÖDEMEYE YÖNLENDİRDİ İDDİASI

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte bazı hastaların nakit ödemeye yönlendirildiği, hatta ödemelerin zaman zaman klinik dışında, otoparkta alındığı öne sürüldü. İlk belirlemelere göre zararın yaklaşık 25 milyon liraya ulaştığı ifade edildi.

ÖNCE KABUL ETTİ, SONRA REDDETTİ

İddialara göre şüpheli çalışan, iş yeri sahibiyle yaptığı ilk görüşmede suçu “ihtiyacından dolayı” işlediğini kabul etti. Ancak olayın adli makamlara taşınmasının ardından resmi ifadesinde suçlamaları reddetti.

TEHDİT İDDİASI

Şüpheli ve eşinin uzlaşma talebinde bulunduğu, iş yeri sahibinin şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine ise “Müfettişlerle başınızı ağrıtırız” şeklinde tehditte bulundukları iddia edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Maddi ve manevi zarara uğradığını belirten klinik sahibinin şikayeti üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
