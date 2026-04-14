Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık
İtalya Başbakanı Meloni, İsrail ile olan savunma anlaşmalarının otomatik yenilenme işlemini askıya aldıklarını duyurdu.
Orta Doğu’daki gerilim sürerken İtalya, İsrail ile yürüttüğü savunma iş birliğine ilişkin önemli bir karar aldı.
MELONİ KARARI AÇIKLADI
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, askeri teçhizat alımı ve teknoloji araştırmalarını kapsayan savunma anlaşmasının askıya alındığını duyurdu. Verona’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Meloni, hükümetin mevcut gelişmeleri dikkate alarak adım attığını belirtti.
“OTOMATİK YENİLEME DURDURULDU”
İtalyan haber ajansı Ansa’nın aktardığına göre Meloni, “Mevcut durum göz önüne alındığında, hükümet İsrail ile imzalanan savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almaya karar verdi” ifadelerini kullandı.