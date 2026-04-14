Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık

İtalya Başbakanı Meloni, İsrail ile olan savunma anlaşmalarının otomatik yenilenme işlemini askıya aldıklarını duyurdu.

Orta Doğu’daki gerilim sürerken İtalya, İsrail ile yürüttüğü savunma iş birliğine ilişkin önemli bir karar aldı.

MELONİ KARARI AÇIKLADI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, askeri teçhizat alımı ve teknoloji araştırmalarını kapsayan savunma anlaşmasının askıya alındığını duyurdu. Verona’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Meloni, hükümetin mevcut gelişmeleri dikkate alarak adım attığını belirtti.

“OTOMATİK YENİLEME DURDURULDU”

İtalyan haber ajansı Ansa’nın aktardığına göre Meloni, “Mevcut durum göz önüne alındığında, hükümet İsrail ile imzalanan savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almaya karar verdi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler

Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler

Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
Gemiden atılan füze testini izleyen Kim'in keyifli anları dikkat çekti

Keyfine diyecek yok! Kim o anları adım adım takip etti