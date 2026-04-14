CHP'li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, AK Parti'ye geçiyor iddiası

CHP’de geçtiğimiz günlerde AK Parti isimlerle fotoğraf paylaşan Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un partisinden istifa ettiği ve AK Parti’ye katılacağı iddia edildi.

  • CHP'li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
  • Bazı belediye meclis üyelerinin de Kadir Kumbul ile birlikte AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.
  • Kadir Kumbul'un Ankara'da AK Partili isimlerle görüşüp fotoğraf paylaşması iddialara temel oluşturdu.

CHP'li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un AK Parti'ye katılacağı ve bazı meclis üyelerinin de kendisine eşlik edeceği ileri sürüldü.

Antalya Gündem gazetesinden Yaprak Özer'in haberine göre, Antalya’da son dönemde bazı belediye başkanlarının parti değiştireceğine yönelik kulisler hareketlendi. Niyazi Nefi Kara ve Muhittin Böcek hakkındaki gelişmelerin ardından bu iddiaların güçlendiği ileri sürüldü.

AK PARTİLİ İSİMLERLE PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF FİTİLİ ATEŞLEDİ

İddiaya göre, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un AK Parti'ye geçiş hazırlığında olduğu ve bu süreçte bazı belediye meclis üyelerinin de kendisiyle birlikte hareket edeceği belirtildi. Daha önce Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın CHP’den istifa ederek AK Parti'ye geçtiği hatırlatılırken, benzer bir sürecin Serik’te de yaşanabileceği öne sürüldü.

Parti değişimine yönelik çıkan haberler daha önce yalanlanmıştı. Ancak Kadir Kumbul’un bir süre önce Ankara’da AK Partili isimlerle bir araya gelmesi ve bu görüşmelere ilişkin fotoğrafları paylaşması iddiaların temelini oluşturdu.

Abdullah Karlıdağ
