"Dondurma" diye satılanlara yasak! Bakanlık el attı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yenilebilir buzlu ürünlerde “dondurma” algısı oluşturan yanıltıcı ifadeleri yasakladı. Yeni düzenlemeyle etiketlerde şeffaflığın artırılması ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi hedefleniyor.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı, yenilebilir buzlu ürünlerde 'dondurma' algısı oluşturan ifadelerin kullanımını yasakladı.
  • İçeriği dondurma olmayan buzlu ürünlerde 'dondurma' izlenimi yaratan ifadeler kullanılmayacak.
  • Yeni düzenleme, tüketicilerin ürünleri doğru tanıması ve bilinçli tercih yapmasını hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan etiketlere karşı harekete geçti. Yenilebilir buzlu ürünlerde “dondurma” algısı oluşturan ifadelerin kullanımını yasakladı.

“İSİMDE NETLİK, SEÇİMDE GÜVEN” VURGUSU

Tarım ve Orman Bakanlığı, dondurulmuş ürünlere yönelik yeni düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İsimde netlik, seçimde güven” başlığıyla duyurduğu uygulamayla, yenilebilir buzlu ürünlerin etiketlerinde tüketiciyi yanıltan ifadelere son verdi.

BUZLU ÜRÜNLERDE "DONDURMA" İZLENİMİ YARATILMAYACAK

Yeni kurala göre, içeriği dondurma olmayan buzlu ürünlerde “dondurma” izlenimi yaratan hiçbir ifade kullanılmayacak. Böylece tüketicilerin ürünleri doğru şekilde tanıması ve bilinçli tercih yapması hedefleniyor.

AMAÇ: TÜKETİCİYİ KORUMAK VE ŞEFFAFLIĞI ARTIRMAK

Bakanlık, düzenlemeyle şeffaf etiketleme ve doğru bilgilendirmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Açıklamada, uygulamanın güvenilir gıda politikaları kapsamında hayata geçtiği ve tüketici haklarını korumaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, piyasada sıkça karşılaşılan ve dondurma izlenimi veren ancak farklı içeriklere sahip ürünlerin daha açık şekilde tanımlanması sağlanacak.

Berkan Tayfun
Haberler.com
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki öğrencinin kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur

Ablası adliyenin önünde haykırarak isim verdi: Gülistan'ın katili...
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan

Yapılan tezahüratlara sinirlendi: Almam sizi maçlara, bir durun lan
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı