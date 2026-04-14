Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in son dönemde yer aldığı İslamabad’daki İran müzakereleri sonuçsuz kalırken, Macaristan’da destek verdiği Viktor Orban’ın seçimi kaybetmesi dikkat çekti. Peş peşe gelen bu gelişmeler sonrası kamuoyunda Vance için “uğursuz” yorumları yapılmaya başlandı.

  • ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad'daki İran müzakereleri sonuçsuz kaldı.
  • JD Vance'in Macaristan'da Viktor Orban'a destek ziyareti, Orban'ın seçimde büyük farkla kaybetmesiyle sonuçlandı.
  • RealClearPolitics verilerine göre Amerikalıların yaklaşık %50'si JD Vance'i olumsuz değerlendiriyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in son dönemde yer aldığı kritik temaslar ve siyasi gelişmeler tartışma yarattı. Vance’in katıldığı müzakereler ve ziyaretlerin ardından yaşanan sonuçlar, kamuoyunda dikkat çekti.

İSLAMABAD ZİYARETİ SONUÇSUZ KALDI

İran ile müzakereler kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’a giden Vance’in temasları, beklentilerin aksine sonuçsuz kaldı. Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, Vance’in dış politika performansına yönelik eleştirileri artırdı.

MACARİSTAN’DA DA BEKLENEN SONUÇ GELMEDİ

Vance, Macaristan’da seçim öncesi Viktor Orban’a destek vermek amacıyla Budapeşte’yi ziyaret etti. Ancak seçim sonuçlarında Orban’ın büyük farkla kaybetmesi, bu ziyaretin de başarısızlık olarak yorumlanmasına neden oldu.

“UĞURSUZ” YORUMLARI YAPILDI

Peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından Vance için “uğursuz” yorumları yapılmaya başlandı. Trump’ın dış politikadaki kritik hamlelerinde rol alan Vance’in, bu süreçlerden beklenen sonuçları alamadan Washington’a dönmesi dikkat çekti.

“BAŞARIRSA BAŞKANLIK YOLUNU AÇAR”

The Financial Times’ta yer alan analizde, Vance’in İran meselesinde önemli bir sınav verdiği belirtildi. Amerikan Muhafazakar dergisinin genel yayın yönetmeni Curt Mills, “İran gerçekten de Vance için zehirli bir kadeh olabilir. Ancak bu sorunu çözebilirse, başkanlık yolunda büyük avantaj sağlar” ifadelerini kullandı.

ONAY ORANLARI GERİLEDİ

Öte yandan kamuoyu yoklamaları da Vance’in siyasi performansına dair olumsuz tabloyu ortaya koydu. RealClearPolitics verilerine göre Amerikalıların yalnızca %41’i Vance’i olumlu değerlendirirken, yaklaşık %50’si olumsuz görüş bildirdi.

TARTIŞMALARI ARTIRAN DETAY

Vance’in, Papa Francis’in ölümünden bir gün önce onunla görüşen son isim olması da “uğursuzluk” iddialarını güçlendiren bir başka detay olarak öne çıktı.

Erdem Aksoy
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Birileri bu yorumu ciddiye alsa okul saldırısı önlenebilirdi

Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı

İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı
Önce prova yaptı, saatler sonra kendini boşluğa bıraktı

Önce prova yaptı, saatler sonra kendini boşluğa bıraktı
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: 'Vali aldı ama savcılığa vermedi' iddiası

Türkiye'nin konuştuğu dosyada sim kart bilmecesi
İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı

İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Osimhen'e: Sana ihtiyacım var

Bekleneni yaptı!

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum