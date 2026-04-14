Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan

Kırıkkale’de spor salonu açılışında konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, tezahüratlar nedeniyle sözünü kesen taraftarlara "Bak bir daha almam sizi maçlara. Bir durun la, çocuklar için buradayız" diyerek esprili bir çıkış yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, memleketi Kırıkkale’de yaptırdığı spor salonunun açılışında yaptığı konuşmayla gündem oldu. Saran’ın konuşması sırasında tezahürat yapan taraftarlara verdiği esprili tepki gülüşmelere neden oldu.

TEZAHÜRATA ESPRİLİ ÇIKIŞ

Konuşma yaptığı sırada tezahüratlarla sözünün kesilmesi üzerine Genç Fenerbahçeliler grubuna seslenen Saran, "Bak bir daha almam sizi maçlara. Bir durun la, çocuklar için buradayız" ifadelerini kullandı. Bu sözler, orada bulunanlar tarafından gülüşmelerle karşılandı.

"BİR HAYALİ AÇIYORUZ"

Açılış töreninde konuşan Saran, yapılan yatırımın sadece bir spor salonu olmadığını vurguladı. “Sadece bir spor salonu açmıyoruz. Bir hayali, bir imkanı, bir başlangıcı açıyoruz” diyen Saran, Anadolu gençliğine fırsat verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

GENÇLERE MESAJ: SPOR HAYAT DEĞİŞTİRİR

Sporun disiplin ve özgüven kazandırdığını belirten Saran, tesisin yalnızca spor yapmak isteyenler için değil, hayal kuran gençler için de önemli bir kapı olacağını ifade etti. Amaçlarının sadece sporcu yetiştirmek değil, ülkeye faydalı bireyler kazandırmak olduğunu söyledi.

"ANADOLU’YA İNANCIMIN SOMUT HALİ"

Kırıkkale’ye yapılan yatırımın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getiren Saran, “Bu benim için bir bina değil, Anadolu’ya duyduğum inancın somut halidir” dedi. Gençlere fırsat verilmesi halinde büyük başarılar elde edileceğini vurguladı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI DA VERDİ

Konuşmasının sonunda Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefinden de bahseden Saran, “Kırıkkale’nin çocuklarının hepsi Fenerbahçeli olacak. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Saran yine sarmıştır kafa on milyon kan çanağı gözler de gözlükle kapanmış

Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

BETON YETMEZ BETON

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Saran yine sarmış kafası güzel sanırım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

