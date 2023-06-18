Kim der 46 yaşında! Burcu Esmersoy rengarenk bikinileriyle şov yaptı

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından adeta bikini şov yaptı. 46 yaşındaki ünlü isim, düzgün fiziği ile "İnatla yaşlanmıyor" tarzında yorumlar aldı.

Bir süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile evlilik kararı alan Burcu Esmersoy, özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkıyor.

"İNATLA YAŞLANMIYOR"

Yıllardır fit görüntüsüyle beğeni toplayan Burcu Esmersoy son olarak Instagram'ında adeta şov yaptı. Renkli bikinileriyle çektirdiği videoyu paylaşan 46 yaşındaki ünlü isim düzgün fiziği ile hayran bıraktı. Kısa sürede beğeni yağan paylaşıma birçok kişi "İnatla yaşlanmıyor" yorumunu yaptı.

"EVDEN ÇIKMADAN PARA KAZANABİLİYORUM"

Burcu Esmersoy, eskiden çok para kazanmak için çok çalışmak gerektiğini ama artık farklı olduğunu söylemişti. Esmersoy "Artık bazen evden bile dışarı çıkmadan bunu yapabiliyorum" dedi. Esmersoy evinden bile çıkmadan yaptığı Instagram paylaşımlarından yüz binlerce lira kazanıyor.