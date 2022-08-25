Kazada ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından video paylaştı: Herkesten Allah razı olsun

Bu sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında çıkıştığı araçtan kurtarılan İbrahim Tatlıses'yen yüreklere su serpen görüntüler geldi. Sedyede şarkı söylediği görüntüleri çıkan Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak durumunun iyi olduğunu ve bu akşam konser vereceğini söyledi.