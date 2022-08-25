Kazada ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından video paylaştı: Herkesten Allah razı olsun
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Bu sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında çıkıştığı araçtan kurtarılan İbrahim Tatlıses'yen yüreklere su serpen görüntüler geldi. Sedyede şarkı söylediği görüntüleri çıkan Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak durumunun iyi olduğunu ve bu akşam konser vereceğini söyledi.
Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yüreklere su serpti.
AKŞAM SAHNEYE ÇIKACAK
Hastanede tedavi gören Tatlıses'in sedyede yatarken "Ağrı Dağın Eteğinde" şarkısını söylediği videosu ortaya çıktı. Oldukça keyifli olduğu görülen Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı videoda da "Arayan soran herkesten Allah razı olsun" diyerek bu akşam konser vereceğini duyurdu.