Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı

Yıllardır yaptığı temizliklerle adından söz ettiren ve bir süredir NOW TV'de En Hamarat Benim programının sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, temmuz ayında sevgilisi Gamze Türkmen ile Erzurum'da nişan töreni yaptı. Çift, bir nişan da dün İstanbul'da yaptı.

DEVASA BOYUTTA PASTA

Erzurum'da yaşayan Gamze Türkmen ile bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşayan Kadir Ezildi, günlerdir evlilik hazırlığı yapıyor. Dün İstanbul'dan onlarca kişinin katıldığı bir nişan töreni yapan çiftten Kadir Ezildi beyaz bir smokin giyerken gelin Gamze Türkmen de gümüş renk işlemeli bir abiye giydi. Devasa boyutta bir pasta kesilen nişan töreninde kayınvalide Ümran Kaplan, gelinine bir tepsi dolusu altın taktı. Bilezik ve kolyelerin yer aldığı tepsi göz kamaştırırken geline takı töreninde birçok altın takıldı.