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Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı

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Temmuz ayında Erzurum'da nişanlanan ünlü sunucu Kadir Ezildi, bir tören de İstanbul'da yaptı. Ezildi, törende hiçbir masraftan kaçınmazken kayınvalide, gelinine bir tepsi dolusu altın taktı.

Yıllardır yaptığı temizliklerle adından söz ettiren ve bir süredir NOW TV'de En Hamarat Benim programının sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, temmuz ayında sevgilisi Gamze Türkmen ile Erzurum'da nişan töreni yaptı. Çift, bir nişan da dün İstanbul'da yaptı.

DEVASA BOYUTTA PASTA

Erzurum'da yaşayan Gamze Türkmen ile bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşayan Kadir Ezildi, günlerdir evlilik hazırlığı yapıyor. Dün İstanbul'dan onlarca kişinin katıldığı bir nişan töreni yapan çiftten Kadir Ezildi beyaz bir smokin giyerken gelin Gamze Türkmen de gümüş renk işlemeli bir abiye giydi. Devasa boyutta bir pasta kesilen nişan töreninde kayınvalide Ümran Kaplan, gelinine bir tepsi dolusu altın taktı. Bilezik ve kolyelerin yer aldığı tepsi göz kamaştırırken geline takı töreninde birçok altın takıldı.

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kadir Ezildi İstanbul Erzurum Magazin Yaşam Tören

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Yorumlar (4)

Semih Bahar:

hepsi reklam. gösteriş ve gündem olma çabası. Allah ıslah etsin. müslümanlar zulüm altında iken bunlar zevk ve sefa peşindeler

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İsmail Gümüş:

israf ve reklam çok yanlış

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Dilek Usta:

Eğlence yapılır tekrar. Ama kuyumcu dükkanı gibi dolaştırılmak istemem. Hediye ler evde bakılır.

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Mhmt xxx:

Görgüzüzlük diz Boyunuda geçip kulaklara gelmiş aslında ne iş yaptığı belli olmayan temizlikçi mi yemek programımı yaptığı birini seyredip bunlara reyting sağlayan millet bunları bu seviyeye getirdi başka ne denebilir ki

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