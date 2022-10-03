İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NDA BU HAFTA!

İBB Şehir Tiyatroları 2022-2023 tiyatro sezonunun ana temasını "İstanbul Klasiklerle Buluşuyor" olarak belirledi.

Şehir Tiyatroları yerli ve yabancı klasikleri seyirciyle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunlarına da sahnelerinde yer veriyor.

Bu sayede geleceğin klasikleşecek eserleri ilk kez seyirci karşısına çıkıyor.

Bu hafta; Hamlet (Yeni Oyun), Çingene Boksör (Yeni Oyun), Kutlama, Gül'e Ağıt, Yatak Odası Komedisi, Hayat Der Gülümserim, Öldün, Duydun mu?, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Çın Sabahta adlı oyunlarımız sahnelenecek.

Bu Haftanın Programı (5-8 Ekim 2022)

HAMLET (Yeni Oyun)

Usta yönetmen Engin Alkan, Shakespeare'in dünya klasikleri arasında haklı bir yere sahip bu oyununu, farklı bir yorumla seyirciyle buluşturuyor.

Yaşam ve ölüm arasında, iktidar ve intikam arasında, düşüncesi ile eylemi arasında insanın tüm zamanlara özgü çelişkilerini sahneye taşıyan, tiyatro tarihinin en ünlü eseri Hamlet, Engin Alkan'ın rejisinde çağdaş bir okumayla şimdiki zamandan bakılan çarpıcı bir hatırlamaya dönüşüyor.

William Shakespeare'in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirdiği, Engin Alkan'ın yönettiği oyunda Özgün Akaçça, Doğan Altınel, Onur Şirin, Elçin Atamgüç, Zeliha Bahar Çebi, Zafer Kırşan, Direnç Dedeoğlu, Tevfik Şahin, Alp Tuğhan Taş, Destan Batmaz, Emrah Derviş Soylu, Emre Ertunç, Cihat Faruk Sevindik, Doğan Şirin, Oğuzhan Oğuz, Hüseyin Emre Şen, Deran Özgen rol alıyor.

Oyun, 5-8 Ekim 2022 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

ÇİNGENE BOKSÖR (Yeni Oyun)

1920'lerin boks yıldızı Johann Wilhelm Trollmann'ın trajik yaşantısından yola çıkılarak yazılan oyun, kurgusal bir karakter olan Hans'ın tanıklığıyla seyirciye aktarılıyor.

Çocukluk dönemlerinde tanışan ikili, güçlü bir arkadaşlık bağıyla yılları geride bırakır.

Kendine has stiliyle yıldızlaşan çingene boksör Ruki, Nazi Almanya'sının faşizan politikalarına ve ayrımcılığa maruz kalır.

Almanya Şampiyonu olsa da bu unvan kendisine verilmez ve hep kaybetmeye mahküm edilir.

Yoksul mahallelerde başlayıp toplama kamplarına kadar süren, ölümüne dostluğun çarpıcı öyküsü…

Rike Reiniger'in yazdığı Cafer Alpsolay'ın yönettiği oyunda Ercan Demirhan rol alıyor.

Oyun, 5-8 Ekim 2022 tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne'de.

KUTLAMA

Şehrin en lüks restoranında herkesin birbirini küçümseyerek kendi varlığını yücelttiği, ağızına geleni söylediği, evlilik, tanışma, yükselme gibi nedenlerle sözde "kutlama" yapılan bir akşam yemeği...

Kutlama, ömrü boyunca insan hakları mücadelesi vermiş Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Pinter'ın son oyunu. Harold Pinter'in yazdığı Yıldırım Fikret Urağ'ın yönettiği oyunda Erkan Sever, Şehnaz Bölen Taftalı, Can Ertuğrul, Selin İşcan, Selim Can Yalçın, Çağlar Polat, Pınar Demiral, Gizem Akkuş, Orçun Tekelioğlu, Özgür Efe Özyeşilpınar rol alıyor.

Oyun, 5-8 Ekim 2022 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

GÜL'E AĞIT

Oyun, 2004 yılında kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye'de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya'nın hikayesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor.

Deniz Altun'un yazdığı Özgür Kaymak'ın yönettiği oyunda Aslı Nimet Altaylar, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Tarakçı, Cüneyt Arda Pamuk, Çağrı Büyüksayar, Fahri Kıncır, Gülsün Odabaş, Hikmet Körmükçü, İskender Bağcılar, Murat Üzen, Tarık Köksal, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Uğurtan Atakan, Yasemin Güvenç rol alıyor.

Oyun, 5-8 Ekim 2022 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

YATAK ODASI KOMEDİSİ

Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor.

Evlilik kavramı, çiftlerin tuhaf nedenlerle sarsılan ve yeniden kurulan ilişkileri üzerinden, geleneksel, alışılagelmiş kalıpların ve kuralların dışına çıkılarak irdeleniyor.

Alan Ayckbourn'un yazdığı, Mert Dilek'in çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyunda Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Kubilay, Engin Gürmen, Gökçer Genç, Mert Aykul, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın rol alıyor.

Oyun, 5-8 Ekim 2022 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

HAYAT DER GÜLÜMSERİM

Yıllarca olağanüstü kadın karakterlere hayat vermiş bir oyuncu, AVM yapılmak üzere yıkılacak bir sahneye veda eder.

Anlatılmaya değer bulunmayan farklı sınıflardan kadınların sıcak ve aşina hayat hikayeleri, ilk kez aktarılır.

Özen Yula'nın yazıp yönettiği oyunda Sema Keçik, Serkan Bacak rol alıyor. Oyun, 5-8 Ekim 2022 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

ÖLDÜN, DUYDUN MU?

İntihar eden bir adamın geride bıraktığı hayatı, hatalarıyla yüzleşmesi ve sonrasında kendini tanıma süreci anlatılıyor.

Oyunda ayrıca sabır, mücadele, belleksizlik gibi insanı şekillendiren pek çok kavram irdeleniyor.

Yiğit Sertdemir'in yazdığı Burçak Çöllü'nün yönettiği oyunda Emrah Can Yaylı, Pelin Budak, Tankut Yıldız rol alıyor.

Oyun, 5-8 Ekim 2022 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

SEN İSTANBUL'DAN DAHA GÜZELSİN

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekanda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli…

Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken, geçmiş, şimdi ve gelecek içiçe geçiyor.

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis'in hikayesini anlatıyor. Kadının değişmeyen hikayesini…

"Kucağıma almışım seni… yürümüşüz beraber, çelik tellere bakmışım, çimentoya, karşıdan yeni yeni çıkan uzun binalara… yerdeki asfalta bakmışım… yolun yarısında yorulanların sigara dumanları arasından geçmişiz, ter kokusu her yer Allah kahretsin, "boğaz havasının içine ettiniz" diye bağırdım. 'gel kız eve gidiyoruz, sen İstanbul'dan daha güzelsin' O gün hayatımın en güzel günüymüş, meğerse…"

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, "üç anlatıcı'lı bir kurguyla ilerliyor.

Mekanın birliğine hikayenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor.

Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikayeyi birleştiriyor.

Zamanla üç hikaye de tekleşiyor ve 'kadın'ın hikayesine dönüşüyor…

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

Oyun, 6-8 Ekim 2022 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.

ÇIN SABAHTA

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınır.

İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi'nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer.

Ömrü boyunca hayalini kurduğu 'damı akmayan eve' taşınmayı nihayet başaran Feriha'nın umudu ve mutluluğu, Güneşi'nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir.

Nezihe Meriç'in yazdığı Hülya Karakaş'ın yönettiği oyunda, Ayşe Günyüz Demirci, Hülya Karakaş rol alıyor.

Oyun, 5-8 Ekim 2022 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.