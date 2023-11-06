Hadise, süper mini elbisesiyle sahnede dans etti

Şarkılarıyla ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, yoğun konser maratonuna dün akşam İzmir'de devam etti. Sahneye süper mini pembe ışıltılı bir elbiseyle çıkan Hadise, şarkı söylerken dans etmeyi de ihmal etmedi.

KALÇA DANSI YAPTI

Cesur sahne kıyafetlerinin yanı sıra danslarıyla da sık sık adından söz ettiren Hadise, bu sefer de süper mini elbisesiyle sahnede kendinden geçti. Binlerce hayranının karşısında kalça dansı yapan şarkıcı, o anları da Instagram hesabından yayınladı.

ATATÜRK'ÜN KIYAFETLERİNDEN DİKTİRMİŞTİ

Başarılı şarkıcı Hadise, Cumhuriyet'in 100. kutlamasında aldığı sahnede Mustafa Kemal Atatürk'ün kıyafetlerinden 2 tane tasarlattı. Hadise, şıklığı ve ince düşüncesiyle sevenlerinden de tam not aldı.