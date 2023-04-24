Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvetteki çırılçıplak hallerini paylaştı

Ünlü şarkıcı Hadise'nin 10 gün önce çıkardığı Feryat şarkısı, trend listesinde birinci sırada kalmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından çırılçıplak küvete girdiği klibin kamera arkası görüntülerini paylaşan Hadise, "Feryat'a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler" dedi.

Mehmet Dinçerler'le yaptığı kısa süreli evlilikle adından söz ettiren Hadise, uzun bir aranın ardından Feryat isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu. Hadise, 10 gün önce çıkardığı şarkısının trend listesindeki 1. sıradaki yerini korumasını kutladı.

ŞARKISI TREND LİSTESİNDE

14,4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından çırılçıplak küvete girdiği Feryat klibinin kamera arkası görüntülerini paylaşan Hadise, sevenlerine teşekkür etti. Şarkısının başarısını kutlayan Hadise, "Feryat'a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! YouTube Trendlerde hala 1 numarayız" ifadelerini kullandı.

İşte klibin kamera arkası görüntüleri...