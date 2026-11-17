Sözcü TV'ye kayyum atandı! Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sözcü TV'ye sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi. Televizyon binasında arama yapılırken, Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı ve kanala TMSF tarafından kayyum atandığı bildirildi. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel karara sert tepki göstererek, "Ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız" dedi.
- Sözcü TV'ye sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi ve mahkeme kararı doğrultusunda televizyon binasında arama yapıldı.
- Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alındı.
- Kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.
Sözcü Tv'ye sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi. Mahkeme kararı doğrultusunda televizyon binasında arama yapılırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Sözcü Tv Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı, kanala ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı belirtildi.
SAYMAZ: BİNAYA POLİSLER GELDİ, ARAMA YAPILIYOR
Sözcü gazetesi yazarı ve Sözcü TV yorumcusu İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Televizyon binasına polisler geldi, içeride arama yapılıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltında. TMSF tarafından kanala kayyum atandığı bildiriliyor" ifadesini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV'nin ardından şimdi de Sözcü TV'nin kapısında polisler var, kayyım var. Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı. Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız" dedi.
Özel, "Bu milletin sesinin yükselmesine isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız. Mutlaka bir yol bulacağız. Bu diktatör bozuntularına teslim olursak, bu milleti onların ellerine teslim edersek, yüreğimiz kurusun" ifadesini kullandı.
Kaynak: İHA, ANKA