Avustralya'nın en prestijli at yarışı Melbourne Cup'ta iki hafta önce koşan So You Are adlı yarış atının ölüsü, Sidney'de bir çöp konteynerinde bulundu. İnternette paylaşılan bir videoda atın, büyük bir metal konteynerin içinde ev atıklarının arasında yattığı görüldü, BBC'nin haberine göre.

Atın sancı (kolik) nedeniyle öldüğünü pazartesi günü antrenörü Bjorn Baker duyurmuştu. Görüntüler bu açıklamadan yalnızca saatler sonra ortaya çıktı.

ANTRENÖRÜ TAM BİR AÇIKLAMA İSTEDİ

Baker, internetten yaptığı açıklamada "Görüntüleri izleyen herkes gibi ben de So You Are'ın bedenine yapılan muameleden derin üzüntü duyuyorum" dedi. Antrenör, "Çok sevilen bir attı; ölümünden sonra onurlu ve saygılı bir muameleyi hak ediyordu" ifadesini kullandı ve olayla ilgili "tam bir açıklama" istedi.

Beş yaşındaki So You Are, bahar sezonunda Rosehill, Randwick ve Bendigo Cup dahil dört yarış kazanmıştı. 3 Kasım'da Flemington Hipodromu'nda koşulan Melbourne Cup'ı ise sekizinci sırada tamamlamıştı. Yarışı, daha önce Kral 3. Charles'ın sahibi olduğu Point of Law kazanmıştı.

YARIŞ KURUMU: KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

Eyaletin yarış düzenleyicisi Racing NSW, atın şiddetli bir sancı krizinin ardından acil tedaviye alındığını ancak kurtarılamadığını ve anestezi altında uyutulduğunu açıkladı. Kurum, ön incelemede atın daha sonra usulüne uygun biçimde gömüldüğünün belirlendiğini, ancak atın bedenine yapılan muamelenin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Kuruma göre at gömülmek üzere taşınmış, görüntüler de gömülmeyi beklerken geçici olarak tutulduğu sırada çekilmişti. Uyutulan hayvanların, işlemde kullanılan kimyasallar nedeniyle lisanslı bir düzenli depolama sahasına gömülmesi öneriliyor. Racing NSW, "Ancak bu defin zamanında ve saygılı bir biçimde yapılmalıydı" değerlendirmesinde bulundu.

VETERİNER HASTANESİ SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

Atın öldüğü REC Equine Specialists adlı hastane, atın bedeninin kaldırılması için bir yüklenici tuttuğunu açıkladı. Hastane, "Defni biz yapmadık ama firmayı ve düzenlemeyi biz seçtik; bunun tüm sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi; atın sahiplerinden ve antrenöründen bizzat özür dilediğini, söz konusu yükleniciyle çalışmayı bıraktığını duyurdu.

Görüntülerin, Sidney'in güneyindeki Lucas Heights'ta bulunan halka açık bir atık kabul tesisinde çekildiği belirtiliyor. Avustralya basınına göre tesisi işleten şirket, atın bedeninin izin verilen bir alandaki konteynere taşındığını söyledi.

Kaynak: BBC