Eski formuna dönen Fahriye Evcen doğum gününde poz verdi, fiziği herkesi hayran bıraktı

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, 37. yaşını verdiği bir doğum günü partisiyle kutladı. Yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan 2 çocuk annesi Evcen, kot elbise ve zayıflığıyla dikkatleri üzerine çekti.

2016 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturan ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Fahriye Evcen, yeni yaşını kutladı. 37 yaşına giren güzel oyuncu, partisinden kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı.

FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Pembe ve mavinin hakim olduğu bir doğum günü partisi düzenleyen Evcen, mavi bacak dekolteli bir kot elbise tercih etti. Doğum gününden kareleri 13,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Evcen, "Bu benim doğum günüm" notunu yazdı. Mart ayında ikinci bebeğini kucağına alan Evcen'in kısa sürede eski formuna dönmesi de dikkatlerden kaçmadı.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN YORUM GECİKMEDİ

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken eşi Burak Özçivit, "İyi ki" notunu yazarak kalp emojisi koydu. Fahriye Evcen'in paylaşımına yorum yapan Özlem Ada Şahin ve Filiz Akın da doğum gününü kutladı.