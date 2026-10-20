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Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek

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Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun adı İtalya devi Juventus ile anılıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, önündeki üç karşılaşmada istediği sonuçları alamaması halinde Luciano Spalletti ile yollarını ayırabilir. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Italiano da olası değişiklik için adaylar arasında gösteriliyor.

Trabzonspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan çalıştırıcının adı, teknik direktör değişikliğini değerlendirdiği öne sürülen Juventus ile anılmaya başladı.

JUVENTUS'UN LİSTESİNDE ITALIANO DA VAR

İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre Juventus yönetimi, teknik direktör Luciano Spalletti'nin yerine geçebilecek isimleri değerlendirmeye aldı. Siyah-beyazlı ekibin adayları arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da bulunduğu ileri sürüldü.

ÜÇ MAÇ SPALLETTI'NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Juventus'un Lazio karşısında aldığı 3-0'lık yenilginin ardından Spalletti'nin geleceği tartışılmaya başlandı. Habere göre İtalyan ekibinin yönetimi, Avrupa Ligi'ndeki Rennes karşılaşması ile Serie A'daki Lecce ve Genoa maçlarını yakından takip edecek. Bu üç karşılaşmada beklentilerin altında kalınması halinde Spalletti ile yolların ayrılması gündeme gelebilecek.

ÜÇ TEKNİK DİREKTÖR ADAYI

Juventus'un olası teknik direktör değişikliği için değerlendirdiği isimler arasında Vincenzo Italiano'nun yanı sıra Simone Inzaghi ve Francesco Farioli'nin de bulunduğu belirtildi. Beşiktaş ile Italiano arasında bir ayrılık görüşmesi yapıldığına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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