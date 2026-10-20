Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi

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Yunanistan'ın Ege Denizi'nde, Türkiye kıyılarına yakın konumda bulunan Strongylo Adası, 5 milyon dolarlık (yaklaşık 250 milyon TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. On İki Adalar grubunda yer alan ve üç doğal plajıyla dikkat çeken ada, özel mülk sahibi olmak veya turizm yatırımı yapmak isteyen alıcıları bekliyor.

219 BİN METREKARELİK ADA SATIŞTA

Patmos ve Leros adalarının yakınında, Lipsi'nin kuzeyindeki Arkoi ada grubunda bulunan Strongylo, yaklaşık 219 bin metrekarelik yüzölçümüne sahip.

Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan adada üç plaj bulunuyor. Bunlardan biri yaklaşık 110 metre uzunluğunda, korunaklı ve kumlu bir kıyıdan oluşuyor.

Özel ada satışlarına aracılık eden bir emlak platformunda yayımlanan ilanda Strongylo, sakin ve gözlerden uzak bir yaşam arayan yatırımcılara yönelik seçenek olarak tanıtılıyor.

LÜKS TURİZM TESİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Satış ilanında adanın özel konut veya lüks ekoturizm tesisi geliştirmek isteyen yatırımcılar açısından potansiyel taşıdığı belirtiliyor.

Adada eski bir eve ait taş kalıntılar ile bir kuyu bulunuyor. Ayrıca doğal su kaynağından yararlanılması ve yakındaki Marathos Adası üzerinden elektrik şebekesine bağlantı kurulması ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Ancak adada yapılacak inşaatlar için gerekli imar izinlerinin ve resmi onayların alınması gerekiyor. Su ve elektrik altyapısının kurulabilirliği de ayrıca değerlendirilecek.

ADAYA SADECE DENİZDEN ULAŞILABİLİYOR

Strongylo Adası'na ulaşım yalnızca deniz yoluyla sağlanıyor. Adaya özel tekneler veya deniz taksileriyle gidilebiliyor.

Yakındaki Leros Adası'nın Atina ile hava bağlantısı bulunurken, Patmos ve Lipsi de bölgedeki ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor.

JOHNNY DEPP'İN ADI DA GEÇMİŞTİ

Strongylo Adası, 2015 yılında Hollywood yıldızı Johnny Depp'in adayı 4 milyon 200 bin euroya satın aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

Ancak adanın günümüzdeki sahibinin kim olduğu ve Depp'in mülkle herhangi bir bağlantısının devam edip etmediği doğrulanmış değil.

Öte yandan adanın daha önce de satış ilanlarında yer aldığı biliniyor. Strongylo için açıklanan güncel satış bedeli yaklaşık 5 milyon dolar olurken, satışın Yunanistan hükümeti tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.