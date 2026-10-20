ABD'de gıda alarmı! 718 ton et ve tavuk ürünü piyasadan toplatılıyor

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ABD Tarım Bakanlığına (USDA) bağlı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (FSIS), Kayem Foods tarafından üretilen toplam 1 milyon 584 bin 361 pound, yani yaklaşık 718 ton hazır tüketilebilir et ve kümes hayvanı ürününün geri çağrıldığını duyurdu.

17 Ekim'de açıklanan kararın, 31 Mart ile 7 Ekim 2026 tarihleri arasında üretilen ürünleri kapsadığı belirtildi.

EN YÜKSEK RİSK SEVİYESİNDE UYARI

Yetkililer, geri çağırma kararını en yüksek tehlike seviyesi olan "Sınıf I" kategorisinde değerlendirdi. Bu kategori, söz konusu ürünlerin tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme yol açabileceği yönünde makul olasılık bulunduğu durumlarda kullanılıyor.

Ürünlerin saklama sırasında gerekli soğuk zincir koşullarının dışına çıkmış olabileceği ifade edilirken, geri çağırmayla bağlantılı doğrulanmış bir hastalık vakasının henüz bildirilmediği aktarıldı.

SOĞUTMA SİSTEMİNDEKİ ARIZA ORTAYA ÇIKARDI

Geri çağırma sürecinin, bir perakende müşterisinin teslim edilen ürünlerin normalden sıcak olduğu yönündeki şikayetiyle başladığı belirtildi.

Yapılan incelemede depolama alanındaki soğutma sisteminde arıza yaşandığı ve bazı ürünlerin güvenli saklama sıcaklıklarının üzerinde kalmış olabileceği tespit edildi.

Şirket, ürünlerin tedbir amacıyla toplatıldığını ve soğutma sistemindeki sorunun giderildiğini açıkladı.

SOSİS, JAMBON VE HİNDİ ÜRÜNLERİ DE LİSTEDE

Geri çağrılan ürünler arasında sosis, salam, jambon, bacon, tütsülenmiş et, hindi göğsü, tavuk sosisi ve köfte gibi çok sayıda hazır tüketilebilir ürün bulunuyor.

Kayem, Al Fresco, Triple M, McKenzie, Deutschmacher, Essem ve Jordan's gibi markalar altında satılan ürünlerin ABD genelindeki marketlere, şarküteri reyonlarına ve toplu yemek hizmeti veren işletmelere dağıtıldığı bildirildi. Geri çağırmanın yalnızca New York ile sınırlı olmadığı, ürünlerin Hong Kong'a da gönderildiği açıklandı.

TÜKETİCİLERE "KESİNLİKLE TÜKETMEYİN" UYARISI

ABD'li yetkililer, geri çağırma kapsamındaki ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Ürünlerin çöpe atılması veya satın alındıkları mağazalara iade edilmesi istendi.

Tüketicilerin ambalajlar üzerindeki USDA denetim işaretinde bulunan "EST. M/P 7839", "EST. P 20935A" ve "EST. M 9520" numaralarını kontrol edebileceği belirtildi. Ancak ürünlerin geri çağırma kapsamında olup olmadığının kesinleştirilmesi için marka, parti numarası ve son tüketim tarihinin de karşılaştırılması gerekiyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kayem Foods Başkanı ve Üst Yöneticisi Matt Monkiewicz, gıda güvenliğini ciddiye aldıklarını belirterek yaşanan olay nedeniyle tüketicilerden özür diledi. Şirket yönetimi, soğutma sistemindeki sorunun giderildiğini ve benzer bir durumun tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Yetkililer, geri çağrılan ürünlerin bir bölümünün tüketicilerin buzdolaplarında veya dondurucularında bulunabileceğine dikkat çekerek kontrollerin sürdürülmesini istedi.