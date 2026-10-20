Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak Haber Videosunu İzle
Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da yaşanan protestolar ve güvenlik endişeleri, Lille maçı öncesinde Galatasaray'ı harekete geçirdi. UEFA'ya başvuran sarı-kırmızılıların güvenliği için Fransız makamlarının geniş çaplı önlemler hazırladığı öne sürüldü. İddiaya göre takımın konaklayacağı otelin çatısında 6 keskin nişancı görev yapacak, 250 asker ve 1000 güvenlik personeli de korumaya katılacak.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı maç öncesinde Fransa'daki protestolar nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılması için UEFA'ya başvurdu.
  • Fransız basınına dayandırılan iddialara göre Galatasaray'ın konaklayacağı otelin çatısına 6 keskin nişancı konuşlandırılacak ve 250 özel eğitimli asker güvenlik çalışmalarına katılacak.
  • Galatasaray kafilesinin güvenliği için 1000 kişilik Ulusal Jandarma ve muhafız biriminin görev alacağı öne sürüldü; Fransız makamlarından resmi doğrulama bulunmuyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Fransa'daki güvenlik endişeleri gündeme geldi. Ülkede devam eden protestolar ve yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya başvurarak futbolcuların, teknik heyetin ve taraftarların güvenliğinin sağlanmasını istediği belirtildi.

GALATASARAY UEFA'YA BAŞVURDU

Fransa'daki gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray yönetiminin, Lille karşılaşması öncesinde güvenlik önlemlerinin artırılması için UEFA ile temasa geçtiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün, takım kafilesinin konaklayacağı otelden stadyuma yapılacak ulaşıma kadar gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın güvenlik konusunda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Fransa'daki son duruma ilişkin bilgi aldığı ifade edildi. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin de kafilenin güvenliği için Fransız makamlarıyla temas halinde olduğu aktarıldı.

OTELİN ÇATISINDA 6 KESKİN NİŞANCI İDDİASI

Fransız basınına dayandırılan haberlere göre Galatasaray kafilesinin korunması için dikkat çekici güvenlik önlemleri planlandı. İddiaya göre sarı-kırmızılıların konaklayacağı otelin çatısında 6 keskin nişancı konuşlandırılacak. Fransa Kara Kuvvetlerinden 250 özel eğitimli askerin de güvenlik çalışmalarına katılacağı öne sürüldü.

1000 KİŞİLİK GÜVENLİK GÜCÜ GÖREV YAPACAK

Galatasaray kafilesinin korunmasında askerlerin yanı sıra 1000 kişilik Ulusal Jandarma ve muhafız biriminin de görev alacağı iddia edildi. Salı günü Fransa'ya gitmesi beklenen sarı-kırmızılı kafilenin güvenliği için alınacağı belirtilen önlemlere ilişkin Fransız makamlarından resmi doğrulama bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Salih Özcan'ın büyük üzüntüsü: Onlar attı, biz atamadık

Maç sonunda sesi titreye titreye konuştu
UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret

Galatasaray'a kötü haber UEFA'dan geldi
İngiliz basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...

Tüm ülke Salah'ı konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam mı geliyor? Bütçedeki yüzde 66'lık detay heyecan yarattı

Emekliye ek zam! Bütçedeki yüzde 66'lık detay heyecan yarattı
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

AVM'yi tahliye ettiren protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Karabük'te sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı

Sevgililerin evdeki kavgası kanlı bitti! Tartıştığı erkeği bıçakladı
Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın

Ekonomi yönetimindeki yaprak dökümü sonrası bomba iddia: Daha bitmedi!
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler

Uslanmıyoruz! Yasağın kalktığı ilk maçta yaşanan rezalete bakın
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber sessizliğini bozdu: Doktor raporunda darp izi yok

Çıraklarını dövmekle suçlanan berber sessizliğini bozdu
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi

Askeri kamp füzelerle vuruldu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı