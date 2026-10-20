Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak

Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'da yaşanan protestolar ve güvenlik endişeleri, Lille maçı öncesinde Galatasaray'ı harekete geçirdi. UEFA'ya başvuran sarı-kırmızılıların güvenliği için Fransız makamlarının geniş çaplı önlemler hazırladığı öne sürüldü. İddiaya göre takımın konaklayacağı otelin çatısında 6 keskin nişancı görev yapacak, 250 asker ve 1000 güvenlik personeli de korumaya katılacak.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı maç öncesinde Fransa'daki protestolar nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılması için UEFA'ya başvurdu.
- Fransız basınına dayandırılan iddialara göre Galatasaray'ın konaklayacağı otelin çatısına 6 keskin nişancı konuşlandırılacak ve 250 özel eğitimli asker güvenlik çalışmalarına katılacak.
- Galatasaray kafilesinin güvenliği için 1000 kişilik Ulusal Jandarma ve muhafız biriminin görev alacağı öne sürüldü; Fransız makamlarından resmi doğrulama bulunmuyor.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Fransa'daki güvenlik endişeleri gündeme geldi. Ülkede devam eden protestolar ve yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya başvurarak futbolcuların, teknik heyetin ve taraftarların güvenliğinin sağlanmasını istediği belirtildi.
GALATASARAY UEFA'YA BAŞVURDU
Fransa'daki gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray yönetiminin, Lille karşılaşması öncesinde güvenlik önlemlerinin artırılması için UEFA ile temasa geçtiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün, takım kafilesinin konaklayacağı otelden stadyuma yapılacak ulaşıma kadar gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği belirtildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA DEVREYE GİRDİ
Galatasaray'ın güvenlik konusunda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Fransa'daki son duruma ilişkin bilgi aldığı ifade edildi. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin de kafilenin güvenliği için Fransız makamlarıyla temas halinde olduğu aktarıldı.
OTELİN ÇATISINDA 6 KESKİN NİŞANCI İDDİASI
Fransız basınına dayandırılan haberlere göre Galatasaray kafilesinin korunması için dikkat çekici güvenlik önlemleri planlandı. İddiaya göre sarı-kırmızılıların konaklayacağı otelin çatısında 6 keskin nişancı konuşlandırılacak. Fransa Kara Kuvvetlerinden 250 özel eğitimli askerin de güvenlik çalışmalarına katılacağı öne sürüldü.
1000 KİŞİLİK GÜVENLİK GÜCÜ GÖREV YAPACAK
Galatasaray kafilesinin korunmasında askerlerin yanı sıra 1000 kişilik Ulusal Jandarma ve muhafız biriminin de görev alacağı iddia edildi. Salı günü Fransa'ya gitmesi beklenen sarı-kırmızılı kafilenin güvenliği için alınacağı belirtilen önlemlere ilişkin Fransız makamlarından resmi doğrulama bulunmuyor.