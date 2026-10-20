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Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu

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Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM Başkanlığına sunuldu. Taraflardan birine yapılacak silahlı saldırının üçüne birden yapılmış sayılmasını öngören anlaşma, Meclis’te kanunla uygun bulunmasının ardından yürürlüğe girebilecek. MSB, Suudi Arabistan’a olası askeri katkı için TBMM onayının ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yurt dışına gönderilmesine ilişkin yetkilendirmenin tamamlanması gerektiğini açıklamıştı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması Meclis gündemine geldi. Anlaşmanın Genel Kurul’da kabul edilmesi, Türkiye’nin üstlendiği taahhütlerin hukuken yürürlüğe girmesi için ilk adım olacak.

ANLAŞMA MECLİS’TE

Anlaşma, onaylanmak üzere TBMM Başkanlığına gönderildi. Anayasa’nın 90. maddesi gereğince, bu nitelikteki uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için TBMM tarafından kanunla uygun bulunması gerekiyor.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI NEDİR?

Mekke Ortak Savunma Anlaşması 7 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif tarafından imzalandı. Liderler, imza öncesinde Mekke’deki Safa Sarayı’nda resmi görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre anlaşma, “üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır.” Açıklamada, anlaşmanın “her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi” amaçladığı ve “üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini” öngördüğü belirtildi. Anlaşma, savunma sanayii iş birliği ve askeri birlikte çalışabilirliği de kapsıyor.

"TÜRK ASKERİNİN HER BÖLGESEL KRİZE GÖNDERİLECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

Yetkililer, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ve bölgedeki diğer ülkelerin katılımına açık olduğunu vurguladı. Yetkililer ayrıca, “Anlaşmaya katılım, Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmemektedir” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ise “ Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgenin ve dünyanın güvenlik ile istikrarına katkı sağlayan uzun vadeli bir savunma ortaklığının çerçevesini oluşturmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da paktın “saldırı değil savunma ittifakı” olduğunu belirterek, “ Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak” demişti.

MSB: ANLAŞMANIN TBMM TARAFINDAN UYGUN BULUNMASI GEREKİYOR

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 15 Ekim’deki haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Mekke Savunma İttifakı’na ilişkin soruları yanıtladı. Açıklamada, Türkiye’nin Suudi Arabistan’a sağlayabileceği askeri kuvvet ve kabiliyetlere ilişkin sürecin “Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceği” vurgulandı.

MSB, bunun için öncelikle “anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması” ve TSK’nın yurt dışına gönderilmesi için “gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması” gerektiğini bildirdi. Türkiye’nin sağlayacağı katkının kapsamının ise Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekat gereksinimleri dikkate alınarak, taraflar arasındaki mutabakat doğrultusunda yetkili makamlarca belirleneceği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıTahsin Mehdevi:

Vatanını seven bu ihanete hayır der

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

Hayırlı olsun Ülkemiz ve milletimiz adına,

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıYunus Durak:

Husiler israile vuruyor, husilere karşı ittifak ortamı oluşturuluyor, neresi hayırlı, müslüman müslümana vuracak, dışarıdan israil yönetimi seyredecek

yanıt15
yanıt4
Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

Mekke ittifakına, mısır,Suriye,Libya,Azarbaycan,İran,ırak,Lüblan, Filistin,Kuveyt,yemen,Türk devletleri, vb. ülkeler Ab.gibi Asya birliği kurun, caydırıcı güç olun Dünya güçlülerin dünyası olmuş,

yanıt1
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Önce sizin gitmeniz hayırlı olur inşallah. Mehmetçiğin çapulcuların karşısında ne işi var. Bakalım TBMM de kim ve oy verecek..

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Haber Yorumlarıh.61kuvvet:

bu ülkeyi seven buna hayır der

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSerkan Basar:

Alemin derdi için jet önerge verdiğiniz gibi bu halkın emekli maaşının en az asgari ücret kadar olma teklifinide jet bir şekilde mecliste görmek ümidiyle

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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