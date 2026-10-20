Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu

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Mekke Ortak Savunma Anlaşması Meclis gündemine geldi. Anlaşmanın Genel Kurul’da kabul edilmesi, Türkiye’nin üstlendiği taahhütlerin hukuken yürürlüğe girmesi için ilk adım olacak.

ANLAŞMA MECLİS’TE

Anlaşma, onaylanmak üzere TBMM Başkanlığına gönderildi. Anayasa’nın 90. maddesi gereğince, bu nitelikteki uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için TBMM tarafından kanunla uygun bulunması gerekiyor.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI NEDİR?

Mekke Ortak Savunma Anlaşması 7 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif tarafından imzalandı. Liderler, imza öncesinde Mekke’deki Safa Sarayı’nda resmi görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre anlaşma, “üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır.” Açıklamada, anlaşmanın “her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi” amaçladığı ve “üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini” öngördüğü belirtildi. Anlaşma, savunma sanayii iş birliği ve askeri birlikte çalışabilirliği de kapsıyor.

"TÜRK ASKERİNİN HER BÖLGESEL KRİZE GÖNDERİLECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

Yetkililer, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ve bölgedeki diğer ülkelerin katılımına açık olduğunu vurguladı. Yetkililer ayrıca, “Anlaşmaya katılım, Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmemektedir” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ise “ Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgenin ve dünyanın güvenlik ile istikrarına katkı sağlayan uzun vadeli bir savunma ortaklığının çerçevesini oluşturmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da paktın “saldırı değil savunma ittifakı” olduğunu belirterek, “ Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak” demişti.

MSB: ANLAŞMANIN TBMM TARAFINDAN UYGUN BULUNMASI GEREKİYOR

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 15 Ekim’deki haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Mekke Savunma İttifakı’na ilişkin soruları yanıtladı. Açıklamada, Türkiye’nin Suudi Arabistan’a sağlayabileceği askeri kuvvet ve kabiliyetlere ilişkin sürecin “Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceği” vurgulandı.

MSB, bunun için öncelikle “anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması” ve TSK’nın yurt dışına gönderilmesi için “gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması” gerektiğini bildirdi. Türkiye’nin sağlayacağı katkının kapsamının ise Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekat gereksinimleri dikkate alınarak, taraflar arasındaki mutabakat doğrultusunda yetkili makamlarca belirleneceği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com