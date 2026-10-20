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Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil

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Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil
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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için adı gündeme gelen Sergen Yalçın'a Erman Toroğlu'ndan sert eleştiriler geldi. Yalçın'ın göreve getirilmesini yanlış bulduğunu söyleyen Toroğlu, iki eski futbolcu arkadaşının kendisine "Sergen geldiyse ben bir daha A Milli Takımı tutmam" dediğini aktardı.

  • Erman Toroğlu, Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirilmesine karşı çıktı.
  • Toroğlu, iki eski futbolcu arkadaşının Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi halinde bir daha A Milli Takımı tutmayacaklarını söylediğini aktardı.
  • Toroğlu, teknik direktörlerin televizyon yorumculuğu ile teknik direktörlük arasında tercih yapması gerektiğini, Aykut Kocaman'ın da bu yönde görüş bildirdiğini belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın'ın adının gündeme gelmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Sözcü'de yaptığı değerlendirmede Yalçın'ın milli takımın başına geçmesine karşı çıktı. Deneyimli yorumcu, hem teknik direktör tercihine hem de televizyon yorumculuğundan yeniden teknik direktörlüğe geçilmesine yönelik sert ifadeler kullandı.

"SERGEN GELDİYSE MİLLİ TAKIM'I TUTMAM DİYORLAR"

Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesine yönelik tepkiler olduğunu savunan Erman Toroğlu, eski futbolcu arkadaşlarından duyduğu sözleri paylaştı. Toroğlu, "Sergen Yalçın için de büyük tepki var. Benim iki eski futbolcu arkadaşım 'Sergen geldiyse ben bir daha A Milli Takımı tutmam' diyor" ifadelerini kullandı.

"ŞU AŞAMADA MİLLİ TAKIM'A OLMAZ"

Sergen Yalçın'ın milli takım için doğru tercih olmadığını savunan Toroğlu, karar sürecini de sorguladı. Deneyimli yorumcu, "Anlayamadığım bazı işler oluyor nereden çıkıyor nereden geliyor merak ediyorum. Şu aşamada Sergen Yalçın milli takıma olmaz. Yanlış" dedi.

"HERKES APTAL DEĞİL"

Eleştirilerini sürdüren Toroğlu, teknik direktörlerin televizyon yorumculuğu yapmasına ilişkin tartışmaları da gündeme getirdi. Aykut Kocaman'ın geçmişteki sözlerini hatırlatan Toroğlu, "Bir işi yap, bin yap. Herkes aptal değil. Bunun en güzelini Aykut Kocaman söyledi teknik direktörler için. İhtiyacınız mı var dedi, ya teknik direktörlük yapın ya da televizyona çıkın dedi" ifadelerini kullandı.

"TELEVİZYONA ÇIK, TEKNİK DİREKTÖR OL"

Türkiye'de televizyon yorumculuğundan teknik direktörlüğe geçişleri eleştiren Toroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Televizyona çık teknik direktör ol, bir daha çık ben anlayamıyorum. Türkiye'de oluyor." Erman Toroğlu'nun Sergen Yalçın'a yönelik bu açıklamaları, A Milli Takım'ın teknik direktörlük göreviyle ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih :

bizde montella varken desteklemiyorduk. bu hep böyledir be erman takılma böyle şeylere. zamanında yaptığın eyyamları hak yemeleri ne çabuk unuttun da ahkam keser oldunuz.

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Haber YorumlarıMANAM 61:

aynen hakli

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Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Geldiği gibi gider

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