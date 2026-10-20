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Yemen'de hükümete ait askeri kampa Husi füze saldırısında ölen sayısı 58'e çıktı

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Yemen'in Şebve Valiliği'nde hükümete ait askeri eğitim kampına düzenlenen Husi balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi. Saldırıda 200'ü aşkın acemi asker yaralandı, bazılarının durumu kritik.

Yemen'deki Husilerin uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine ait askeri eğitim kampına gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine ait askeri eğitim kampına gerçekleştirdiği balistik füze saldırısının bilançosu ağırlaştı. Yemen'in Şebve Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ataq kenti yakınlarındaki kampı hedef alan Husi saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldiği bildirildi. Saldırıda 200'ü aşkın acemi askerin yaralandığı belirtilerek, bunlardan bazılarının durumunun kritik olduğu vurgulandı.

Husiler hükümet güçlerine ait askeri kampı hedef almıştı

Yemen'deki İran destekli Husiler, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin kontrolündeki Şebve vilayetinde bulunan bir askeri eğitim kampına üç balistik füze ile saldırı düzenlemişti. Acemi askerlerin eğitim aldığı kampa yönelik saldırıdaki can kaybı sayısı daha önce 53 olarak açıklanmıştı. En az 200 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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