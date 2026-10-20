Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasıyla başlayan krize ilişkin dikkat çekici bir ceza haberi ortaya atıldı. Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşadığı belirtilen yıldız futbolcuya 1 ay hak mahrumiyeti ve 215 sterlin (yaklaşık 14 bin 240 TL) para cezası verildiği aktarıldı. Ancak asıl dikkat çeken ayrıntı, Ronaldo'nun kazancıyla ceza tutarı arasındaki büyük fark oldu.

PARA CEZASINI 38 SANİYEDE KAZANIYOR

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun günlük yaklaşık 488 bin sterlin kazandığı belirtildi. Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamaya göre Portekizli yıldızın 215 sterlinlik para cezasını karşılaması için yalnızca 38 saniyelik kazancı yeterli oluyor.