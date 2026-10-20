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Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi

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Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi Haber Videosunu İzle
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi
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Portekiz Milli Takımı kampını izinsiz terk ettiği gerekçesiyle Cristiano Ronaldo'ya 1 ay hak mahrumiyeti ve 215 sterlin para cezası verildiği öne sürüldü. Al-Nassr'dan günlük yaklaşık 488 bin sterlin kazandığı belirtilen 41 yaşındaki yıldızın, söz konusu para cezasını yalnızca 38 saniyelik geliriyle karşılayabildiği hesaplandı.

  • Cristiano Ronaldo'ya 1 ay hak mahrumiyeti ve 215 sterlin para cezası verildiği öne sürüldü.
  • Günlük yaklaşık 488 bin sterlin kazanan Ronaldo'nun 215 sterlinlik cezayı 38 saniyelik kazancıyla karşılayabileceği hesaplandı.
  • 1 aylık cezanın başlangıç tarihi, Ronaldo'nun kampı terk ettiği 30 Eylül olarak belirlendi.

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasıyla başlayan krize ilişkin dikkat çekici bir ceza haberi ortaya atıldı. Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşadığı belirtilen yıldız futbolcuya 1 ay hak mahrumiyeti ve 215 sterlin (yaklaşık 14 bin 240 TL) para cezası verildiği aktarıldı. Ancak asıl dikkat çeken ayrıntı, Ronaldo'nun kazancıyla ceza tutarı arasındaki büyük fark oldu.

PARA CEZASINI 38 SANİYEDE KAZANIYOR

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun günlük yaklaşık 488 bin sterlin kazandığı belirtildi. Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamaya göre Portekizli yıldızın 215 sterlinlik para cezasını karşılaması için yalnızca 38 saniyelik kazancı yeterli oluyor.

MEN CEZASININ BAŞLANGIÇ TARİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Aktarılan bilgilere göre Ronaldo'ya verilen 1 aylık hak mahrumiyeti cezasının başlangıç tarihi, kampı terk ettiği 30 Eylül olarak belirlendi. Bu nedenle yıldız futbolcunun cezasını kasım ayındaki milli karşılaşmalardan önce tamamlaması ve herhangi bir resmi müsabakayı kaçırmaması bekleniyor.

KRİZ NORVEÇ MAÇINDA BAŞLADI

Ronaldo ile teknik heyet arasındaki anlaşmazlığın 27 Eylül'de oynanan Norveç karşılaşmasında başladığı ileri sürüldü. Maç öncesinde ısınmasına rağmen oyuna alınmayan tecrübeli futbolcunun bu karara tepki gösterdiği, ardından üç antrenmana katılmayarak milli takım kampından ayrıldığı belirtildi. Ronaldo'nun daha sonra özel uçağıyla İspanya'ya gittiği aktarıldı.

RONALDO'DAN UZUN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Ronaldo'nun 1.996 kelimelik bir açıklama yayımlayarak Jorge Jesus'u eleştirdiği öne sürüldü. Portekizli yıldızın, Norveç karşısında kendisine 30 dakika süre verileceği yönünde söz aldığını ancak bunun yerine getirilmediğini savunduğu aktarıldı.

"KARARLARIMI BEN VERİRİM"

Jorge Jesus'un ise yaşanan tartışmaya rağmen teknik direktörlük yetkilerinden taviz vermediği belirtildi. Haberde Jesus'a atfedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Statü oyunculara ayrıcalık sağlamaz, statü sadece kariyerlerine saygıdır. Pelé ya da Maradona da olsa 20-30 dakika ısınıp oyuna girmeyince kimse mutlu olmaz, bunu anlıyorum. Maçın gidişatı planları değiştirdi ve onu oyuna almadım. Ben bir teknik direktörüm; kararlarımı ben veririm ve dünyada hiçbir futbolcu benim fikrimi değiştiremez." Jesus'un, Ronaldo'nun formunu koruması halinde milli takım kapısının kendisine açık kalacağını söylediği de aktarıldı.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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