Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Muhammed Salah, maçın ardından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlılara göndermede bulundu. Mısırlı yıldızın "Yüzde otuz beş" mesajı, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın transferden vazgeçmesine neden olan menajer komisyonu iddiasını yeniden gündeme getirdi.

  • Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta ikinci golü atan Muhammed Salah, maç sonrası sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle "Yüzde otuz beş" paylaşımı yaptı.
  • Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Salah'ı kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu, menajeri Ramy Abbas'ın yüzde 35 komisyon talep ettiği iddiası üzerine transferden vazgeçtiği belirtildi.
  • 34 yaşındaki Salah, Trabzonspor formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 9 gol ve 4 asist kaydetti.

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Muhammed Salah, saha dışındaki hamlesiyle de dikkat çekti. Bordo-mavililerin ikinci golünü atan Mısırlı yıldız, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı kısa paylaşımla Beşiktaş'a göndermede bulundu.

İKİ KELİME VE BİR EMOJİYLE MESAJINI VERDİ

Salah, Beşiktaş galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından "Yüzde otuz beş" paylaşımını yaptı. Mısırlı futbolcunun göz kırpma emojisiyle birlikte kullandığı ifade, sezon başında yaşanan transfer görüşmelerini akıllara getirdi.

YÜZDE 35'İN ARKASINDAN TRANSFER PAZARLIĞI ÇIKTI

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Ancak yıldız futbolcunun menajeri Ramy Abbas'ın transfer için yüzde 35 komisyon talep ettiği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı yönetim, yüksek komisyon talebi nedeniyle transferden vazgeçmişti. Salah'ın Beşiktaş'a gol attığı maçın ardından özellikle yüzde 35 ifadesini kullanması, transfer sürecine yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

BEŞİKTAŞ'A GOLÜ ATTI, ARDINDAN PAYLAŞIMINI YAPTI

Trabzonspor formasıyla etkili bir performans ortaya koyan 34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısında da fileleri havalandırdı. Bordo-mavili takımda 11 karşılaşmada 9 gol ve 4 asiste ulaşan Salah, maç sonrasındaki paylaşımıyla transfer döneminde yaşananları yeniden hatırlattı.

İlgili Haberler
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktıMuhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
İngiliz basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...İngiliz basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
Nwaiwu'dan olay yaratacak paylaşım! Beşiktaşlı futbolcuyu ayakkabı boyacısı yaptıNwaiwu'dan olay yaratacak paylaşım! Beşiktaşlı futbolcuyu ayakkabı boyacısı yaptı
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntülerDeplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladıVincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Fırında mide bulandıran görüntüler! Hamam böceği ve sigara izmaritinden geçilmiyor

Fırın değil hamam böceği yuvası! Bunu vatandaşa nasıl yedirebildiniz?
Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay

TFF'nin Sergen Yalçın'la yapacağı sözleşmenin süresi belli oldu!
Çanakkale'de 111 yıl sonra ortaya çıkan belge! Türk askeri yaralı İngiliz başçavuşu sırtında taşımış

Arşivden 111 yıl sonra çıktı! Yaralı düşmanını sırtında taşımış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın

Ekonomi yönetimindeki yaprak dökümü sonrası bomba iddia: Daha bitmedi!
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber

Kötü haber maalesef geldi!

Nwaiwu'dan olay yaratacak paylaşım! Beşiktaşlı futbolcuyu ayakkabı boyacısı yaptı

Eyvah eyvah! Beşiktaşlı futbolcuyu ayakkabı boyacısı yaptı
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı

Sigorta şirketlerine milyonluk tuzak! 76 kazada aynı oyun
Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek

Kaos büyürken Meloni son kozunu oynadı
Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak

Karar çıktı! Çatıya keskin nişancı yerleştirilecek

Ameliyata giren doktorlar bu manzarayla karşılaştı! Dünyada 4. vaka

Ameliyata giren doktorlar bu manzarayla karşılaştı! Dünyada 4. vaka