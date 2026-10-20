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Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı

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Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı Haber Videosunu İzle
Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı
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Fransa'daki yağma olayları sırasında, bir çöp kutusunun yanında kutusuyla birlikte yepyeni bir Rolex saat bulundu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, lüks saatin neden orada bırakıldığı sorusunu gündeme getirdi.

  • Fransa'da yağma olaylarının yaşandığı belirtilen bir bölgede çöp kutusunun yanında kutusuyla birlikte Rolex marka kol saati bulunduğu iddia edildi.
  • Saatin yağmalanan bir mağazadan alınıp alınmadığı veya gerçek bir Rolex olup olmadığına dair doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
  • Fransa'da 17 Ekim'de başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu Paris, Marsilya, Lyon ve Bordeaux başta olmak üzere birçok kentte mağazalar yağmalandı ve 2 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı.

Fransa'da yaşanan yağma olayları sırasında kaydedildiği belirtilen bir görüntü sosyal medyada dikkat çekti. Bir çöp kutusunun yanında, kutusunun içinde yepyeni olduğu öne sürülen Rolex marka kol saati bulundu. Lüks saatin neden orada bırakıldığı merak konusu oldu.

ÇÖP KUTUSUNUN YANINDA LÜKS SAAT

Yağma olaylarının yaşandığı belirtilen bölgede, bir çöp kutusunun yanında Rolex marka bir kol saatinin kutusuyla birlikte bulunduğu iddia edildi. Görüntülerde saatin ambalajıyla birlikte gösterilmesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin paylaşılmasının ardından lüks saatin nasıl olup da çöp kutusunun yanına bırakıldığı tartışma konusu oldu. Saatin yağmalanan bir mağazadan alınıp alınmadığı veya gerçek bir Rolex olup olmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

FRANSA'DA NELER OLUYOR?

Fransa'da hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki sorunlar ve kamu harcamalarına yönelik tepkilerle başlayan protestolar, 17 Ekim'de ülke genelinde şiddet olaylarına dönüştü. Paris, Marsilya, Lyon ve Bordeaux başta olmak üzere birçok kentte göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanırken, bazı gruplar mağazaları yağmaladı, araçları ateşe verdi ve kamu binalarına zarar verdi. Rolex, Louis Vuitton ve Hermès gibi lüks markaların mağazaları da yağmaların hedefi oldu. Olaylarda 2 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, 19 Ekim'de bazı kentlerde yağma olayları devam etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddet olaylarını kınayarak sorumluların hesap vereceğini açıkladı.

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