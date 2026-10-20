Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de 15 yaşındaki çırağı ve arkadaşını demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövdüğü, ardından tuvalete kilitleyip temizlik yaptırdığı iddia edilen berber S.G., adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. S.G.'nin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.
- Niğde'de berber S.G., 17 Ekim'de iki çırağını demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövdükten sonra tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
- Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.G., cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
- Darp raporu alan çırakların aileleri S.G.'den şikayetçi oldu; S.G.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.
NİĞDE'de 2 çırağını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan berber S.G., yeniden gözaltına alındı.
DEMİR SOPA VE SÜPÜRGE SAPIYLA DÖVDÜĞÜ İDDİASI
Olay, 17 Ekim'de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaföründe çıraklık yapan Y.E.D. (15) ile arkadaşı, işletme sahibi S.G. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından S.G. iddiaya göre, 2 çırağı demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövdükten sonra tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorladı.
Çıraklar, temizliği bitirdikten sonra eve giderek durumu ailelerine anlattı. Çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu alan aileleri, polise gidip S.G.'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTI
Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine berber S.G., polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. S.G.'nin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.