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Gürültü tartışmasında bıçakla sokağa indi! Genç kızlara dehşeti yaşattı

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Gürültü tartışmasında bıçakla sokağa indi! Genç kızlara dehşeti yaşattı Haber Videosunu İzle
Gürültü tartışmasında bıçakla sokağa indi! Genç kızlara dehşeti yaşattı
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sokakta gürültü yapan gençleri uyaran bir kadın ile grupta bulunan genç kızlar arasında tartışma çıktı. Kadının eşi, elinde bıçakla sokağa inince tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasında bir genç kız yere düşürüldü. Olayda bir kişinin bıçakla yaralandığı öne sürüldü. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Esenyurt’ta gece saatlerinde gürültü yüzünden başlayan tartışma, bir kişinin bıçakla sokağa inmesiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

GÜRÜLTÜ UYARISIYLA BAŞLADI

Üçevler Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre sokakta gürültü yapan gençleri uyaran bir kadın ile gruptaki genç kızlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında genç kızlardan birinin kadına küfür ve hakaret ettiği öne sürüldü.

ELİNDE BIÇAKLA SOKAĞA İNDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine kadının eşi elinde bıçakla sokağa indi. Genç kız ile adam arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Kamera görüntülerinde, arbede sırasında genç kızın yere düşürüldüğü ve adamın elinde bıçakla bekleştiği görüldü.

BIÇAKLI YARALAMA İDDİASI

Olay sırasında bir kişinin bıçakla yaralandığı ileri sürüldü. İddiaya göre, tartışmaya karışan genç kız, aynı binada bulunan bir kişiyi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

iyi yapmış kimseyi rahatsız edemezsiniz

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