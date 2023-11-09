Eşinin ihanet görüntüsünü ifşa etmişti! Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı

Fenomen Esin Çepni, 10 gün önce kendisini aldattığı görüntüleri ifşa ettiği Bilal Hancı ile boşandı. Takipçilerine seslenen Çepni, "Bana ifşalarını göndermeyin, herkes kendine yakışanı yaşasın" dedi.

Esin Çepni, 10 gün önce 2 yıllık eşi fenomen Bilal Hancı'nın bir eğlence mekanında kendisini aldattığı görüntüleri ifşa etti. Hancı, yaşananlar dolayı eşinden özür dilerken ikilinin evliliği resmi olarak bitti.

2. ŞANSI İSTEMİŞTİ

Yayınladığı videolarla tanınan Esin Çepni, film galası için Trabzon'a giden eşi Bilal Hanı'nın gittiği eğlence mekanında bir kadınla öpüştüğü görüntüleri gördü. Takipçilerinin gönderdiği videoyla aldatıldığını öğrenen Çepni, Hancı'nın kadınla samimi görüntülerini ifşa ederek "Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın" demişti. Hancı ise hatasını kabul ederek özür dileyip 2. bir şans istedi ancak evliliklerini kurtaramadılar.

EVLİLİKLERİ BİTTİ

2 yıllık evliliği biten Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bilal Hancı ile evliliğim sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekanlardaki ifşaları bana göndermeyin. Herkes kendine yakışanı yaşasın" dedi.

NE OLMUŞTU?

2021 yılında Kafalar Grubu'nun üyesi Bilal Hancı ile nikah masasına oturan Esin Çepni, Instagram hesabından eşinin kendisini aldattığı ihanet görüntüsünü ifşa etmişti. Ulu orta yaşanan ihanetin acısı sessizce çekmeyeceğini söyleyen Çepni, katıldığı programda eşiyle arasında kültür farklılıkları olduğunu bir süredir sorunlar yaşadıklarını söylemişti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İhanet görüntüsünün ardından Çepni'ye çiçek göndererek özür dileyen Bilal Hancı ise "Yaklaşık 3 yıldır Esin'le birlikteliğimiz vardı bunun 1 yılı sevgili 2 yılı da evlilikle geçti. Geçen sene de bir sürece girmiştik ancak sevgi bağımız olduğunu düşünerek tekrar bir araya geldik. Barıştıktan sonra 14 aydır kesintisiz sorun yaşamadan bugünlere kadar geldik. Bir süredir boşanma sürecindeydik. 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hakim boşanma kararımızı verdi. Öncelikle Esin'den, ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem, arkadaşlarımdan ve Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan dolayı çok üzgün ve pişmanım" demişti. Hancı özür açıklamasının ardından Esin Çepni'den evliliklerini kurtarmak için 2. bir şans istemiş ancak kabul edilmemişti.