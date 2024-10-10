Ebru Yaşar, 7 Bölgede Verdiği Konserlerle Milyonlarla Buluştu

25 yıllık müzik kariyerinde yapmış olduğuçalışmalarıyla sürekli zirvede yer alan Ebru Yaşar, bu yaz gerçekleştirdiği büyük halk konserlerinde milyonlarca seveni ile buluştu.

İstanbul'dan, Ankara'ya, Trabzon'dan, Çanakkale'ye, Mersin'den, Erzurum'a kadar birbirinden farklı bölgelerde verdiği her konserde 100 bin izleyiciyi aşan Yaşar'ın ülke çapında gördüğü yoğun ilgi dikkatleri çekti. Yaşar'ın şu ana kadar verdiği toplam 9 konserde 1 milyon katılımcıyı aştığı düşünülüyor.

Türk müziğinin güçlü sesli Ebru Yaşar, mayıs ayından başlayarak ülkenin dört bir yanında gerçekleştirdiği konserler ile yine en çok konuşulan isimlerin başında yer aldı. Başarılı sanatçı böylece müzik camiasında farkı bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Ebru Yaşar yoğun sahne takvimi arasına festivaller ve halk konserlerine de ekleyerek tüm bölgelerdeki hayranlarına ulaşarak kendisine gösterilen ilgiye kayıtsız kalmayarak sevenlerin de mutlu etmeyi ihmal etmedi.

Ebru Yaşar halk konserlerine hız kesmeden devam ederken 14 Ekim Diyarbakır, 2 Kasım İzmir, 3 Kasım'da ise Antalya'da sevenleriyle buluşacak. Yaşar ardından, Kıbrıs, İstanbul, Konya ve Ankara konserleri ile tüm kış sezonu boyunca konserlerine devam edecek.