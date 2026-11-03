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Galatasaray-Stuttgart maçı için televizyonunu açanlar şoke oldu

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Galatasaray-Stuttgart maçı için televizyonunu açanlar şoke oldu
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını ağırladı. Karşılaşmaya RAMS Park'ın zemini damga vurdu. Stat zemininin milli arada bakıma alınmasına rağmen oldukça bozuk olduğu görüldü. Sarı-kırmızılı futbolseverler, zeminin Şampiyonlar Ligi seviyesine yakışmadığını ifade ederek yönetimini eleştirdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da RAMS Park'ın saha zemini maça damga vurdu.

STAT ZEMİNİ MAÇA DAMGA VURDU

Milli maç arasında özel bakıma alınarak düzeltilen saha çimlerinin, mücadele esnasında yer yer kalktığı ve oldukça bozuk bir görünüm sunduğu gözlendi. 

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YAKIŞMIYOR''

Karşılaşmayı izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, tepkilerini dile getirerek zeminin Devler Ligi standartlarının çok altında kaldığını vurguladı. Saha şartlarının oyuncuların performansını olumsuz etkilediğini belirten futbolseverler, yönetimi göreve davet ederek duruma acil çözüm bulunmasını istedi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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