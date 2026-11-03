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İstanbul'da sağanak ve maç etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

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İstanbul'da sağanak ve maç etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
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İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, iş çıkışı ve Galatasaray-Stuttgart maçının etkisiyle trafik yoğunluğunu artırdı. Ana arterlerde araçlar güçlükle ilerlerken yoğunluk yüzde 90'a ulaştı; Seyrantepe çevresi kilitlendi, Kağıthane Çağlayan'da metrobüs yoğunluğu görüldü.

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, kent genelinde trafik yoğunluğuna neden oldu. İş çıkış saati ve Galatasaray-Stuttgart arasında oynanacak maçın da etkisiyle ana arterler ve bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu artırdı. Mesai bitimiyle birlikte yollara çıkan sürücüler, yağışın da etkisiyle trafikte zor anlar yaşadı. Galatasaray-Stuttgart maçı öncesi karşılaşmanın gerçekleşeceği Seyrantepe ve çevresindeki yollar da kilitlendi. Kent genelinde özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu oluşurken, trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü. Megakentte trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İş çıkışı İstanbullular, eve dönüş için metrobüs ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşadığı görüldü. Kağıthane Çağlayan'da metrobüse binmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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