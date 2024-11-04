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Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı

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38 yaşındaki süpermodel Irina Shayk, Milano'da vegan kozmetik markasının etkinliğinde şeffaf, gümüş işlemeli mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Bu görünümü, Cadılar Bayramı'nda eski partneri Bradley Cooper ile New York'ta görülmesinin ardından geldi. Shayk, kutlamalarda Lara Croft kostümü giydi. 2015'te tanışan çift, 2017'de kızları Lea'yı kucaklarına almış, 2019'da ise yollarını ayırmıştı.

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, Milano'da vegan kozmetik markasının etkinliğinde şeffaf, gümüş işlemeli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

38 yaşındaki süpermodel, Pazar günü Palazzo Viscon'da düzenlenen D'Alba Piedmont Yeni Ürün Tanıtımı'nda zarif görünümüyle göz doldurdu. Minik gümüş taşlarla süslü, şeffaf boyundan bağlamalı elbisesinin üzerine günlük bir siyah kapüşonlu kazak giyen Shayk, nude renkli bantlı topuklu ayakkabılarıyla şıklığını tamamladı. Geriye doğru düz taranmış koyu renk saçları ve pırlanta küpeleriyle dikkat çekti.

Bu görünümü, New York'taki Cadılar Bayramı kutlamalarında Lara Croft kostümüyle görülmesinin ardından geldi. Eski partneri Bradley Cooper ile birlikte kutlamalara katılan Shayk, siyah atlet ve şort üzerine altın tokalı kemerle Tomb Raider temalı kostümünü tamamlamıştı.

Irina ve Bradley Cooper, 2015'te tanışmış ve 2017'de kızları Lea De Seine'i kucaklarına almışlardı. Çift, dört yıllık ilişkilerini 2019'da sonlandırdı. Şimdi kızlarının ortak velayetini paylaşıyorlar.

Geçen ay Irina, köpekleri Peanut'ı Bradley'nin Manhattan'daki 13 milyon dolarlık evinin önünde, kızları Lea De Seine için teslim ederken görüntülendi. Çift, dadı kullanmadan kızlarının velayetini eşit olarak paylaşıyor.

Irina, ELLE dergisine verdiği röportajda "Lea'yı her yere götürüyoruz. Çok uyumlu bir çocuk. Bradley, Lea ve benim hayal edebileceğimiz en iyi baba. Her şey yolunda gidiyor çünkü biz öyle olmasını sağlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

İlginç bir şekilde, hem Irina hem de Bradley'nin şimdiki kız arkadaşı Gigi Hadid, 15 Ekim'de Brooklyn Deniz Üssü'nde düzenlenen Victoria's Secret defilesinde podyuma çıktı, ancak Bradley etkinliğe katılmadı.

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdem Varlı:

insanlara kendini sergilemiş. bunun neresi haber soyunanları haber yapıyorsunuz.

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

At ağızlı...

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