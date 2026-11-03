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Ticaret Bakanlığı güvensiz bulunan renkli sulu diş kaşıyıcı için toplatma kararı aldı

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Ticaret Bakanlığı güvensiz bulunan renkli sulu diş kaşıyıcı için toplatma kararı aldı
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Ticaret Bakanlığı, çocukların kullanımına yönelik renkli sulu diş kaşıyıcı ürününün güvenli olmadığını tespit etti. Ürünün boğulma ile solunum yolu tıkanması riski oluşturabileceği belirlenirken, piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

TİCARET Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, Çocukların kullanımına yönelik renkli sulu diş kaşıyıcı ürününün güvenli olmadığı tespit edildi. Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına yönelik bir adet renkli sulu diş kaşıyıcı ürününün güvenli olmadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, ürünün ilgili oyuncak güvenliği standartlarını karşılamadığı ve çocuklarda boğulma ile solunum yolunun tıkanması riski oluşturabileceği belirlendi. Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. Ticaret Bakanlığı olarak, özellikle çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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