Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump evlendi! Trump'ın damada yaptığı uyarı düğüne damga vurdu

Trump'ın, Marla Maples ile yaptığı ikinci evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Tiffany, Lübnan asıllı milyarder bir ailenin oğlu olan Michael Boulos, ile görkemli bir törenle evlendi. Düğüne Trump'ın bütün çocukları hazır bulundu.

İKİ FARKLI GELİNLİK GİYDİ

Önceki akşam, Trump'a ait, Florida'daki Mar a Lago malikanesinde yapılan düğünde 29 yaşındaki gelin Tiffanytörende iki farklı kıyafet giydi. Evlilik yemini sırasında, Eli Saab tasarımı pırıltılı bir gelinlik tercih etti. Ardından düzenlenen partide de derin yırtmaçlı, beyaz bir elbiseyle değiştirdi.

BABA KIZ DANS ETTİ

Tiffany ile Donald Trump, Here Comes The Sun adlı şarkı eşliğinde baba- kız dansını sergiledi.

"SEN ONA DAHA İYİ BAK"

Bu arada Trump, damadıyla şakalaşmaktan da geri durmadı. Michael Boulos'u şaka yollu kızına iyi bakması konusunda uyardı. Donald Trump "Michael, sen ona daha iyi bak" dedi. Ardından da şunları söyledi: " Şüphe yok ki sen çok özel bir insansın. Yaşının da çok ötesindesin. Siz iki muhteşem insansınız ve bugün çok güzeldi."