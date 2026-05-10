Asansör boşluğunda sıkışan genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaya üst geçidinin asansöründe sıkışan genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Seymen Görciz (24), üst geçitteki asansöre binmek istediği sırada asansör ile dış kaplama arasında sıkıştı. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu gencin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Talihsiz adamın cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı