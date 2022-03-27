Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in nikahını ünlü ismin oğlu kıydı, konuklar şaştı kaldı - Haberler

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Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in nikahını ünlü ismin oğlu kıydı, konuklar şaştı kaldı

Snob Magazin - Magazin
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Sosyetik güzel Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer Yunanistan'ın başkenti Atina'da rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. T.C. Atina Büyükelçiliği'nde gerçekleşen törende Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural nikah memuru kılığına girip çiftin nikahını kıydı.

Sosyal medya fenomeni olan sosyetik güzel Dila Tarkan, 26 Şubat'ta Dağhan Doğruer ile nişanlanmıştı. Üç yıldır flört eden aşıklar nişan yüzüğünü parmaklarına takalı henüz 26 gün olmuştu ki ellerini çabuk tutup önceki gün Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Four Seasons Astir Palace Hotel Athens'da evlendiler. T.C. Atina Büyükelçiliği'ndeki törene nikah memuru kılığına giren ünlü bir isim damga vurdu.

NİKAHTAN RENKLİ KARELER

Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünya evine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in Nikahını Hangi Ünlü İsim Kıydı?

NİKAH MEMURU KILIĞINA GİRDİ

Nikah töreninin en renkli anı ise Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın nikah memuru kılığına girip çiftin nikahını kıyması oldu. Nikah memurunun cübbesini giyen Engincan Ural'ın bu esprili hareketi hem Dila Tarkan-Dağhan Doğruer'i hem de davetlileri güldürdü.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in Nikahını Hangi Ünlü İsim Kıydı?

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in Nikahını Hangi Ünlü İsim Kıydı?

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in Nikahını Hangi Ünlü İsim Kıydı?

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in Nikahını Hangi Ünlü İsim Kıydı?

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in Nikahını Hangi Ünlü İsim Kıydı?

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in nikahını ünlü ismin oğlu kıydı, konuklar şaştı kaldı

Snob Magazin / Magazin

Dila Tarkan, Yunanistan, Evlilik, Medya, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Mikail arman:

Bize ne ! Çokmu önemli bir haber.

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