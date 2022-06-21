Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu da Bodrum'da tatil yapıyor. 3 Eylül'de 18 yaşına basan Talu, önceki gün Gümbet'teki bir otelin plajında görüntülendi.

PLAJA İNDİ ANCAK DENİZE GİRMEDİ

Arkadaş grubuyla tatil yapan Derin Talu, mavi renkli leopar desenli bikinisiyle dikkat çekti. Bir süre dostlarıyla plajda sohbet eden Talu, denize girmeyi tercih etmedi. Talu'nun keyifsiz hali ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla ağızları açık bırakan Talu'nun bu görüntüsü şaşkınlık yarattı. Kaynak: Habertürk

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