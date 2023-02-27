CZN Burak, günlerce enkaz altında kalan Taha Duymaz'a gelen çirkin yorumları tek tek ifşa etti

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme halasının evinde yakalana sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. İlk günden itibaren Taha'yı enkaz başında bekleyen CZN Burak, fenomenin sosyal medya paylaşımlarının altına daha önce yapılmış çirkin yorumları yayınlayarak "Değdi mi?" notunu düştü.

Yayladağı ilçesinin Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisiyle paylaşan Taha Duymaz 11 ili yıkan depremlere Hatay'da yakalandı.

CZN BURAK TAHA DUYMAZ'I UNUTMADI

12 gün boyunca enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ve kız kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı. Deprem anı da dahil sosyal medyada çirkin yorumların hedefi olan Taha Duymaz'ı CZN Burak unutmadı.

TEK TEK İFŞA ETTİ

Taha'nın ablasıyla enkaz başında günlerce bekleyen CZN Burak, Taha Duymaz'a gelen çirkin yorumları 45 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından tek tek ifşa etti. Ünlü isim Taha'ya gelen yorumlar karşısında üzüntüsünü "Değdi mi insanları kırmaya? Yarın için kimin garantisi var?" sözleriyle dile getirdi.