Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Tekin, Sezai Altekin ve Nurseli İdiz'in başrolünü paylaştığı İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam rolünü oynayan Aybike Esin Tumluer, 2017 yılında cinsiyet değiştirdi. Oyuncunun yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu.

ADINI ATLAS KARAN OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Ameliyattan sonra Atlas Karan Tumluer adını alan oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından biri olan Tumluer, Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Oyuncunun son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

1988 yılında dünyaya gelen yeni adıyla Atlas Karan Tumluer; Hayati ve Diğerleri, İlişki Durumu Karışık, Ah Neriman ve Her Şey Yolunda Merkez gibi projelerde rol aldı.