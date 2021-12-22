Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu - Haberler

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Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yıllar önce yayınlanan İlişki Durumu Karışık dizisiyle tanınan ve 2017 senesinde cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Aybike Esin Tumluer, bambaşka biri oldu. Adını Atlas Karan olarak değiştiren oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Tekin, Sezai Altekin ve Nurseli İdiz'in başrolünü paylaştığı İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam rolünü oynayan Aybike Esin Tumluer, 2017 yılında cinsiyet değiştirdi. Oyuncunun yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu.

Ameliyattan sonra Atlas Karan Tumluer adını alan oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından biri olan Tumluer, Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Oyuncunun son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti.

Cinsiye değiştiren Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu

1988 yılında dünyaya gelen yeni adıyla Atlas Karan Tumluer; Hayati ve Diğerleri, İlişki Durumu Karışık, Ah Neriman ve Her Şey Yolunda Merkez gibi projelerde rol aldı.

Cinsiye değiştiren Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Cinsiye değiştiren Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Cinsiye değiştiren Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Cinsiye değiştiren Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Cinsiye değiştiren Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Cinsiye değiştiren Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Cinsiye değiştiren Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Cinsiye değiştiren Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Instagram, Magazin, Haberler

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Yorumlar (8)

Çınar Saraç:

Şireke benzemiş bayıldım

Cevap Yaz 10 15 Yayından Kaldır
Serdal Uçak:

ŞAHMIŞ ŞAHBAZ OLMUŞ

Cevap Yaz 37 151 Yayından Kaldır
Gun Toys:

Bozuk olunca maya ne ar tanır nede haya......kendine yazık etmiş....

Cevap Yaz 51 208 Yayından Kaldır
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500
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