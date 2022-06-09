Cesur tercihlerin kraliçesi: JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi - Haberler

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Cesur tercihlerin kraliçesi: JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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52 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, Halftime Film galasında vücudunun yarısını açıkta bırakan transparan elbise ile geceye damga vurdu. Altına iç çamaşırı giymeyen yıldız şarkıcı görünüşüyle adeta göz kamaştırdı.

Ünlü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar aşk yaşamaya başlayan ve evlilik yolunda ilk adımı atan Jennifer Lopez, dün akşam kariyerini konu alan "Jennifer Lopez: Halftime" adlı belgeselin Tribeca Film Festivali kapsamında New York'ta yapılan galasında boy gösterdi.

Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi

Lopez, o gece için bacaklarının iki yanı ve üst kısmının bir bölümü transparan detaylı siyah bir gece elbisesi giymeyi tercih etti.

Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi

Siyah kombinini siyah çanta ile tamamlayan Lopez'in 8 buçuk karatlık elmas nişan yüzüğü de dikkat çeken detaylar arasındaydı.

Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi

Lopez'in yaşına rağmen kusursuz fiziği ise ağızları açık bıraktı.

Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi

Gala için bu iddialı siyah elbiseyi giyen Lopez, gösterimin ardından düzenlenen parti için ise beyaz bir takım seçti.

Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi

Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi

Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi

Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Jennifer Lopez Magazin Haberler

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