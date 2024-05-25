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Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi

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Başarılı oyuncu Melis Sezen, Cannes Film Festivali'ne katıldı. Leopar desenli uzun bir elbise tercih eden oyuncu, kırmızı halıda poz verirken şekilde şekle girdi.

Sadakatsiz ve Gülcemal dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Melis Sezen, Cannes Film Festivali'ne katıldı. Oyuncu, kıyafet tercihi ve pozlarıyla dikkat çekti.

Son günlerde ilginç danslarıyla dikkat çeken Sezen, film festivali için kırmızı halıda boy gösterdi. Leopar desenli uzun bir elbise tercih eden oyuncu, saçlarını da açık bıraktı. Tarzıyla dikkat çeken Sezen, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi. Oyuncu o anları Instagram hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi. Melis Sezen dizilerin yanı sıra birkaç markanın da reklam yüzü olarak boy gösteriyor.

İşte Melis Sezen'in kırmızı halıdan kareleri...

Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi

Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi

Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi

Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi

Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi

Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi

Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi

Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Film Festivali Melis Sezen Leopar Ünlüler Magazin Haberler

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