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Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor

Magazin Haberleri

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya'ya 10 gün önce evlilik teklifi ettiği ve çiftin eylül ayından nikah masasına oturacağı ileri sürüldü.

2018 yılında bir kızının annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin eylül ayında evleneceği iddia edildi.

NİKAH HAZIRLIKLARINA BAŞLADILAR

Acun Ilıcalı'nın zaman zaman romantik pozlar paylaştığı sevgilisine 10 gün önce doğum günü kutlamasında evlilik teklifi etmişti. Teklifi kabul eden çiftin evlilik için hazırlıkları başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kanalı, dijital içerik platformu ve futbol takımları bulunan Ilıcalı ile Altunkaya'nın eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Acun Ilıcalı daha önce Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturdu. Ilıcalı'nın evliliklerinden 4 çocuğu var.

Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor

Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor

Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor

Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor

Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor

Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor

Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

RECEP GULER:

Hiç mi başka tür kadından hoşlanmaz insan bütün hepsinde birbirinin kopyası

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Akarsu Muharrem:

Yazık bu kızlara ya yeter ki zengin biri olsun... Sonuç ŞEYMA SUBAŞI Rezalet

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siyah.beyaz:

zengin nasılsa ne yapsa hakkıdır ..ona herşey mubah ..))

Cevap Yaz164Yayından Kaldır
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